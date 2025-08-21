Si tienes esta moneda de 5 pesos podrías ganar casi 100,000; ¿cuáles son sus características?

Por increíble que parezca, algunas piezas relacionadas con la numismática pueden valer miles y miles de pesos en diversos mercados digitales que existen en el país. Para muestra de ello es preciso hablar sobre esta moneda de 5 pesos, la cual tiene un valor cercano a los 100,000 en internet.

Antes de revelar más detalles respecto a esta pecunia de la numismática, debes saber que lo más recomendable en torno a la compra y venta de monedas en internet es primero asistir con un experto en la materia, pues con él las estafas respecto a la cantidad de dinero que pagar por una moneda pueden reducirse considerablemente.

Banco de México: ¿Cuáles son las características de esta moneda de 5 pesos?

Lo primero que debes saber es que, de acuerdo con el Banco de México, esta moneda de 5 pesos tiene como protagonista a nada más y nada menos que Francisco Villa, uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Este hecho, por sí solo, hace que su valor crezca en internet.

Cabe mencionar que Francisco Villa formó parte del continente revolucionario debido a la intervención de Abrahan González. Aquí, “Pancho” destacó gracias a sus habilidades militares, por lo que fue parte fundamental de la División del Norte en la Revolución Mexicana, al grado de que muchos lo conocen como un justiciero nacional.

¿Qué hace especial a esta moneda de 5 pesos?

Según detalla el portal Numismatico.net , esta moneda de 5 pesos, además de tener el rostro de Francisco Villa, también cuenta con un peso de 7.07 gramos, así como un diámetro de 25.5 mm, un año de acuñación de 1970 y una composición bimetálica, con un centro de bronce de aluminio.

Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa fue uno de los caudillos más emblemáticos de la Revolución Mexicana.



Su figura es una leyenda que ha trascendido fronteras y ha dejado una huella indeleble en la literatura, el cine, la cultura popular y, sobre todo, en la… pic.twitter.com/gy4rQ40VlV — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) June 5, 2025

En adición a ello, dicha moneda también es conocida como “La Caballada” debido a que es el nombre que se le entregó a la división de soldados liderada por el propio Francisco Villa, mismo que sobresalía por estar siempre arriba de su caballo.

¿Por qué vale casi 100,000 pesos en internet?

El dueño de esta moneda de 5 pesos, la cual compartió en Mercado Libre, radica en el Estado de San Luis Potosí y únicamente explica que su pecunia se encuentra en un “estado impecable”; sin embargo, no ofrece más detalles por los cuales la misma tenga un precio de 80,000 pesos, por lo que es preciso tener precaución ante este hecho.