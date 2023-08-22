“Christina Aguilera fue la que nos avisó": Daniel Gutiérrez habla de la nominación de La Gusana Ciega al Latin Grammy

Desde la primera emisión del podcast ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Carlos ‘Chicken’ Muñoz nos ha sorprendido con los grandes invitados que ha tenido, los cuales le revelan los secretos de su vida o los mejores momentos de su carrera, tal fue el caso de Daniel Gutiérrez.

El integrante de la Gusana Ciega, habló un poco de los logros que ha tenido la agrupación en los 30 años de carrera que tienen, pero reveló uno de los momentos más especiales que han vivido, fue el ser nominados al Latin Grammy.

Te puede interesar: ‘Me lo cobraron en quincenas’. Pedrito Sola revela cuánto le costó el error de la mayonesa

¿Cómo se enteraron de su nominación al Latin Grammy?

A lo largo de su trayectoria han tenido grandes logros, los cuales los han colocado como una de las agrupaciones más importantes de la música en español, aunque todavía tienen varios retos que cumplir.

La verdad, es que es bien padre de repente, detenerse y voltear atrás, y decir ‘Ok, mira todo lo que llevamos hecho’, porque nosotros estamos pensando en el auditorio y en el disco que viene, y hacer el Palacio de los Deportes la próxima vez, pero detenerte un poquito y voltear atrás y decir ‘Llevamos 10 discos, dos nominaciones al Grammy, son 30 años de carrera, es realmente especial, se siente bien’, no hemos estado dormidos echando la flojera

Daniel Gutiérrez, habló del momento especial para ellos, cuando se enteraron que estaban nominados a los Latin Grammy, por un disco que fue un reto para ellos, pues lo grabaron en pandemia.

También te puede interesar: ‘Bloquéame, yo ni te sigo’. Ricardo Manjarrez da detalles de la pelea en redes que sostuvo con una famosa actriz