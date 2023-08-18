“Bloquéame, yo ni te sigo”. Ricardo Manjarrez da detalles de la pelea en redes que sostuvo con una famosa actriz

En la actualidad, uno de los reporteros más queridos del mundo del espectáculo, es Ricardo Manjarrez, quien por primera ocasión habló de un altercado que tuvo con una famosa actriz.

En su visita al programa ‘De Lo Que UNO Se Entera’, fue entrevistado por Carlos ‘Chicken’ Muñoz y reveló todos los detalles de esta pelea.

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¿Cómo fue la pelea de Ricardo Manjarrez?

Ricardo Manjarrez siempre se ha caracterizado por tener un gran olfato periodístico, pero en una ocasión, Adriana Louvier se tardó en darle una entrevista, situación que con justa razón, molestó al reportero.

Una vez con Adriana Louvier, por Twitter. Resulta que una vez Adriana Louvier, estaba inaugurando una tienda de mezclilla aquí en Perisur, entonces, todos los medios la estábamos esperando, porque queríamos platicar. Ella dice que lo que yo digo es mentira, no tiene porque quererme.

Pon tú que nos citaron a las siete a todos los medios, llegó ella y ya eran las ocho y cacho, todavía no nos daban entrevista… Entonces, ya estaba ahí Adriana, y no quería darnos entrevista, nada más se paseaba y veía la ropa. Yo le decía a su RP ‘Amigo nos tenemos que ir, si no nos da la entrevista, nos vamos a ir’

Luego de la triste situación en el evento, Ricardo expresó sus sentimientos en redes sociales, por lo que publicó un fuerte mensaje para la actriz.

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