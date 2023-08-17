“Me lo cobraron en quincenas": Pedrito Sola revela cuánto le costó el error de la mayonesa

Desde su primera emisión, ‘De Lo Que UNO Se Entera’ se ha caracterizado por tener los mejores invitados, pero en el último programa, los manteles largos salieron a relucir con la presencia de Pedrito Sola y Ricardo Manjarrez.

Dentro de las cientos de anécdotas que tienen los conductores de Ventaneando, todo el mundo recuerda el error viral de Pedrito Sola, donde confundió una marca de mayonesa.

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Ahora, por primera ocasión en muchos años, el conductor reveló el precio que tuvo que pagar por su simpático momento en las redes sociales.

¿Cuánto tuvo que pagar Pedrito Sola por su error?

En su momento, era uno de los videos más virales en las redes sociales, pero muy pocas personas saben que Pedrito Sola tuvo que pagar un alto precio por eso, mismo que le fue descontado de su salario.

Me lo cobraron en quincenas, abonos chiquitos. Mira, realmente de lo que costaba la mención y además, el director de aquella época dijo que realmente me iban a castigar con el cobro, para que fuera un escarmiento para los conductores que estén al pendiente

Pedrito, reveló fue un momento absurdo, pues ya había revisado el texto en más de una ocasión.

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Además, fue un lapsus absurdo, pues sí, pero fue un lapsus, yo había leído en prompter varias veces, el productor, los clientes, todo el mundo. Entonces, a mí me dijo el productor, obviamente, yo no puedo pinchar un pedazo de pechuga, mojarlo en mayonesa y metérmelo a la boca leyendo el prompter. Entonces, yo hice una pausa y dije ‘Mmm, esto queda delicioso con…’ y zaz que digo el nombre de la mayonesa equivocada. 75 mil pesos, cinco mil en cada quincena…

En su momento fue un error que se volvió muy viral en las redes sociales, siendo uno de los más vistos en las plataformas digitales en 2009, tiempo después, nuestro querido conductor lo tomó de la forma más positiva posible, incluso lo usó para inaugurar su perfil de TikTok.

