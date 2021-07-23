Chuponcito enfrenta tres denuncias por presunto abuso y extorsión.

Mala suerte, lesiones y estadística en recompensas Survivor.

Aunque se antoja increíble, José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como el payaso Chuponcito, enfrenta no una sino tres denuncias por abuso sexual y extorsión.

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Las tres víctimas del comediante hablan en exclusiva para Ventaneando y detallan como vivieron desde el acoso sexual hasta la violación. Bárbara Estrada, expareja de Flores Jandete, por ejemplo, revela haber sido violada y explica lo que en su momento le impidió no denunciar el hecho ante las autoridades.

Cuando él estaba bajo los efectos del alcohol era muy, muy violento. Golpear no, golpear no, pero si llego pues abusar. - ¿Te llegó a violar? Hay perdón, sí. - ¿Acudiste de inmediato a las autoridades o todavía vivías atemorizada? Sí, vivía con mucho temor

Una vez separada del comediante, continuó recibiendo mensajes de extorsión de parte de Chuponcito.

Bueno el señor, José Alberto me seguía molestando o sea literal con mensajes hasta principios de este año y que, pues yo le mandara fotografías desnudas y todo eso, pero si no lo hacía pues empezó la extorsión ahí, de que si no le iba a mandar las fotografías que tenía mías porque él y yo fuimos pareja...que se las iba a mandar a mi novio, que las iba hacer públicas, entonces ahí fue cuando yo decidí denunciar

Otra víctima de Chuponcito, es la bailarina Ivonne Luévano, quien también lo denunció.

A él lo conozco en Televisa, me invita a que haga shows masivos con él, a bailar junto con otra compañera de ahí, me decía muchas veces que mi sueldo podía crecer, que podía ser mucho mejor del que ya tenía si yo me portaba linda con él y le mandaba sorpresas. Las sorpresas se referían a las fotografías o a los videos, entonces que cada vez que yo le mandara una fotografía o un video pues mi sueldo iba a ser mejor

Por presiones económicas que el mismo Chuponcito había propiciado al despedirla, Ivonne terminó aceptando enviarle una fotografía que la pareja del comediante publicó en sus redes sociales.

Tuve una crisis económica muy fuerte en mi casa, yo creo que de ahí él vio, me vio vulnerable y empezó aprovecharse de eso, hasta que terminó por correrme, cuando yo accedí a tomarme la foto y mandársela fue porque me vi en una presión muy grande, fue cuando cometí el error de mandarle la fotografía, cuya fotografía su actual pareja Alejandra Maya, fue quien subió la fotografía a redes sociales sin mi consentimiento, que también es otra parte que estoy denunciando

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