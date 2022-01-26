Se somete a cirugía estética, no puede cerrar los ojos desde hace tres años.

Miles de personas en todo el mundo sueñan con lucir como Angelina Jolie, Justin Bieber, Kim Kardashian y hasta Brad Pitt.

Y para lograr lucir como sus estrellas favoritas, hombres y mujeres recurren a las cirugías estéticas para verse como verdaderas celebridades de Hollywood.

No obstante, para Pete Broadhurst la historia fue distinta, pues desde hace tres años no puede cerrar los ojos por someterse al bisturí.

El hombre se sometió a algunas cirugías estéticas para mejorar su nariz y mejillas, pues sufrió de baja autoestima tras tener múltiples citas fallidas.

Fue en el año de 1959, cuando este pintor jubilado realizó sus primeros tratamientos estéticos, mismos que le ocasionaron severos daños en el rostro.

En el año 2019, decidió prepararse para otros arreglitos estéticos y gastar la cantidad de 11.000 libras en un estiramiento de cuello, una blefaroplastia debajo de los ojos y una rinoplastia.

Como si se tratara de una maldición, Pete Broadhurst acudió a quitarse los puntos dos semanas después de las cirugías que duraron nueve horas, pero sus ojos se irritaron demasiado.

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Pete no ha vuelto a cerrar los ojos tras las cirugías en el rostro

Pete Broadhurst fue detectado con un ectropión, condición en la que los párpados inferiores se separan del globo ocular y evita que se cierren los ojos por completo.

Un hospital ofreció sus servicios gratuitos para corregir el problema del señor, pero desafortunadamente los problemas de visión continúan empeorando.

Pete continúa acudiendo con diversos especialistas con la esperanza de mejorar sus problemas en el rostro, pues ahora duerme con una toalla caliente sobre la cara y en el día utiliza gotas para humedecer los ojos.

El hombre habló sobre los malestares físicos y problemas que ha sufrido para el medio SWNS.

Ahora solo me preocupa que mis ojos estén cómodos. Ha ido más allá de cómo me veo. Solo quiero alivio. Quiero decirles a los demás que tengan cuidado porque pueden arruinar su vida

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