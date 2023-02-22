‘Lo Que Callamos Las Mujeres': Así será la nueva temporada.

El claquetazo de la nueva temporada de “Lo que callamos las mujeres”.

El director general de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, dio el claquetazo de la nueva temporada de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, historias basadas en la vida real con un sentido social y de ayuda como ha sido su sello.

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Parte del elenco, se dio cita en una locación al sur de la Ciudad de México, para ser parte del arranque de grabaciones.

Arranca otra vez una temporada para la gente, para la tele abierta, siempre tenemos que estar en pro de eso, es la verdad, la verdad muy importante y hasta nostálgico. -Ha sido una sorpresa en todos los sentidos, de los últimos quince días para acá, todo ha sido muy rápido y sí es de infarto, ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ hacer los tres primeros de esta segunda etapa de 60 capítulos

Por su parte, Javier Díaz Dueñas invitó a todos a seguir las producciones de TV Azteca y todos los capítulos de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’.

Los invitamos cordialmente, no se pierdan un solo capítulo de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ y mucho más. En Azteca, estamos preparando muchísimos programas de ficción que los van a sorprender, sobre todo por la técnica y por la actualidad

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El sello de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ ha tenido mucho impacto y ha cambiado muchas vidas, es lo que queremos seguir haciendo, o sea siguen siendo temas que no se han superado, sigue habiendo violencia, sigue habiendo falta de atención, sigue habiendo injusticia, siguen los abusos

Te digo, tenemos casos escritos donde tenemos una ayuda en cada capítulo, al final de cada capítulo direccionamos con ayuda, con asociaciones poderosas que pueden ayudar a dar seguimientos a estos casos de gente que lo necesita

¿Cuándo arranca la nueva temporada de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’? La nueva temporada de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, que también contará con la participación de figuras como Gabriela Roel, se estrenará en mayo próximo por Azteca Uno.

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