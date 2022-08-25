  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡La nueva novia de Gerard Piqué, embarazada! Te contamos.

Gerard Piqué ya no esconde el amor que le tiene a su nueva novia, se les ha visto muy juntitos, ¡y a su novia con vientre abultado!

Por: TV Azteca

Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique con su novia.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique programa.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique practica.jpg
Pique y su nueva novia.jpg
Pique partido.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique capitan.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique besando el escudo.jpg
/
Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique con su novia.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique programa.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique practica.jpg
Pique y su nueva novia.jpg
Pique partido.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique capitan.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique besando el escudo.jpg
Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique con su novia.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique programa.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique practica.jpg
Pique y su nueva novia.jpg
Pique partido.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique capitan.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique besando el escudo.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado