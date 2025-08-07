Eres Hermosa |Go Mi Nam le hace prometer a Tae Kyung que cuando toto vuelva a la normalidad deberán de ignorarse

Yoo He descubre lo que Mi nam siente por Tae Kyung y le ha ordenado seguir sus instrucciones para que no revele su secreto sentimental… Una maestra del chantaje.

Mi Nam debe de apartarse de A.N.JELL debido a que enferma, además de que la presión que ha sentido la ha agotado. Sus compañeros de banda han decidido cuidarla y ayudarle a recuperarse, en especial Tae Kyung, quien deja ver su lado más sensible.

La salud de Mi Nam empeora y es necesario llevarla al hospital, aunque no quiere ir al hospital por el temor de ser descubierta.

Tae Kyung ha decidido cuidarla personalmente, detalle que hace entrar en conflicto a Shin Woo.

Tras mejorar, Go Mi Nam le hace prometer a Tae Kyung que cuando vuelva a su vida normal de mujer, él deberá de hacer como si no la viera y que lla haría lo mismo, a lo que este accede.

Antes de una rueda de prensa, nuestra protagonista escapa y Tae Kyung le revela a sus compañeros de A.N.JELL que ella ha mentido y que es una chica. ¿Encontraron a Mi Nam?

¿Qué pasará con esta historia? No te pierdas el próximo episodio de Eres Hermosa.

