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En Vivo

Laura G | Club de Eva

Siempre fresca y guerrera.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

LAURA G


   

Laura G, se distingue por tener una personalidad ligera y simpática. Es una especialista en espectáculos y entretenimiento. 

    

Durante su tiempo fuera de la pantalla, fortaleció su vida a nivel familiar y personal con un bebé que la llena de energía y nuevos horizontes. 

    

Luego de un tiempo, regresa a las pantallas de Azteca uno en un espacio donde puede ser ella misma y donde junto a otras mujeres, vivirá una nueva oportunidad para su carrera profesional. 

   

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