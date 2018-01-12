Laura G | Club de Eva

LAURA G





Laura G, se distingue por tener una personalidad ligera y simpática. Es una especialista en espectáculos y entretenimiento.

Durante su tiempo fuera de la pantalla, fortaleció su vida a nivel familiar y personal con un bebé que la llena de energía y nuevos horizontes.

Luego de un tiempo, regresa a las pantallas de Azteca uno en un espacio donde puede ser ella misma y donde junto a otras mujeres, vivirá una nueva oportunidad para su carrera profesional.