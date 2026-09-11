5 manicuras de otoño para mujeres mayores de 40 años

Estamos a pocos días de que comience el otoño por lo que las tendencias cambian. En el mundo de la manicura no queda fuera de esto por lo que te vamos a contar los estilos que mejor quedan en mujeres de 40 años.

¡Danger Zone! Una atleta se va a posicionar en la Zona de Peligro de Exatlón México

Para esta temporada se dejan atrás los colores más vivos del verano para dar paso a tonos más profundos, acabados brillantes y diseños que aportan un toque especial.

¿Cuáles son las mejores manicuras de otoño?

'Glazed nails'

Una de las primeras opciones con la que nos encontramos son las glazed nails que nos brinda un acabado muy elegante y especial. Puedes realizarlo sobre una base natural ya que el brillo perlado transforma por completo el resultado y consigue unas manos luminosas, cuidadas y muy femeninas.

Las uñas efecto vidrio son tendencia.|Instagram

Burdeos intenso

Luego tenemos un color que no puede faltar en el otoño. El burdeos es profundo, intenso y elegante por lo que tendrás manos elegantes sin tener que añadir toques extras. Es ideal para combinar con los looks de la temporada y tiene un punto clásico que nunca pasa de moda.

'Milky nails'

Aquí nos encontramos con un acabado lechoso y ligeramente translúcido. Tus manos parecerán más limpias, cuidadas y luminosas por lo que te restarán años de una manera sencilla. Puedes llevarlas en el día a día ya que no es sobrecargada.

Las uñas milky son fáciles de hacer.| (ESPECIAL/Pinterest)

Verde cromado

En esta temporada no puede faltar el verde oliva que se aleja de los tonos clásicos, pero es muy elegante. Es un tono con mucha personalidad y, si lo acompañamos de un acabado metalizado que refleje la luz, el resultado gana todavía más puntos.

Manicura joya

Por último, tenemos esta tendencia del otoño que nos lleva a usar brillos, lentejuelas y detalles de pedrería, pero con una versión sofisticada como así también fácil de llevar. Lo importante es no recargar demasiado el diseño y apostar por pequeños toques de brillo en tonos más discretos.