Este es el signo del zodiaco que terminará septiembre con el corazón roto

Septiembre de 2026 podría terminar con una experiencia sentimental difícil para un signo del zodiaco. Según la astrología, Tauro es el signo más perjudicado en el terreno amoroso.

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Esto se debe a que Venus, su planeta regente, transita por Escorpio mientras forma una cuadratura con Plutón en Acuario. Esta combinación puede poner bajo presión los vínculos y sacar a la superficie emociones que permanecían ocultas.

Horóscopo: ¿Por qué Tauro podría terminar septiembre 2026 con el corazón roto?

Según la astrología, Tauro podría atravesar una etapa de fuerte intensidad emocional durante la segunda mitad de septiembre. Venus (su regente astrológico) se encuentra en Escorpio (signo opuesto a la casa taurina) lo que pone especial énfasis en las relaciones de pareja y en la manera en que establece vínculos con los demás.

Una relación que parecía estable podría comenzar a mostrar diferencias que habían sido ignoradas, mientras que una situación sentimental que permanecía en suspenso podría finalmente exigir una definición. Para quienes están en pareja, el período puede traer conversaciones sobre confianza, compromiso, límites o expectativas.

Si existen problemas acumulados, será difícil continuar evitándolos. La tensión podría sentirse como una crisis, aunque desde la astrología también puede interpretarse como una oportunidad para transformar aquello que ya no funciona.

En el caso de los taurinos solteros, la energía puede manifestarse de otra manera. Una persona que despierta sentimientos intensos podría no responder a las expectativas o mostrar una faceta inesperada. También puede aparecer alguien del pasado que remueva emociones que parecían superadas.

¿Por qué la alineación en cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario perjudican a Tauro?

Desde la perspectiva astrológica, Tauro está regido por Venus (planeta asociado con el amor, los vínculos, el placer, la autoestima y los valores personales). Por eso, cuando el planeta atraviesa un período de tensión, las personas de este signo pueden sentir con especial intensidad los movimientos relacionados con el terreno sentimental.

En septiembre, Venus transita Escorpio: el signo opuesto a Tauro. Esta posición puede aumentar la necesidad de profundidad emocional. También puede asociarse con emociones intensas, apegos y celos.

La cuadratura entre Venus en Escorpio y Plutón en Acuario es un aspecto que se considera desafiante. El tránsito puede manifestarse mediante:



Celos o inseguridades : determinadas situaciones pueden despertar temores que antes permanecían bajo control.

: determinadas situaciones pueden despertar temores que antes permanecían bajo control. Conversaciones incómodas : asuntos relacionados con confianza, compromiso o límites podrían necesitar una respuesta.

: asuntos relacionados con confianza, compromiso o límites podrían necesitar una respuesta. Cambios inesperados : una actitud de la pareja o una revelación puede modificar la percepción sobre un vínculo.

: una actitud de la pareja o una revelación puede modificar la percepción sobre un vínculo. Necesidad de soltar : aquello que se sostiene únicamente por apego podría comenzar a resultar demasiado pesado.

: aquello que se sostiene únicamente por apego podría comenzar a resultar demasiado pesado. Transformación sentimental : una crisis no necesariamente implica el final, ya que también puede servir para reconstruir una relación sobre bases más sinceras.

: una crisis no necesariamente implica el final, ya que también puede servir para reconstruir una relación sobre bases más sinceras. Revisión del propio valor: Tauro tendrá que recordar que conservar una relación no debería implicar renunciar a sus necesidades emocionales.

Todo esto no significa que la totalidad de los taurinos vayan a terminar septiembre con una ruptura. En términos astrológicos, el aspecto señala un período de intensidad y transformación. Pero el resultado dependerá de la situación particular de cada vínculo y de las decisiones que se tomen.