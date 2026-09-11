Qué hacer con los ventiladores que ya no sirven: 4 ideas para darles un nuevo uso en tu hogar

¿Tu ventilador ya no sirve? ¡No lo tires a la basura! Si bien desecharlo puede ser el primer pensamiento de muchos, lo cierto es que puedes usar las partes del mismo para crear artículos completamente nuevos y funcionales para tu hogar. Lo mejor de todo es que agregarán una vibra hogareña a tu espacio y son súper fáciles de hacer. Aquí te compartimos 4 ideas creativas para darle un segundo uso a los ventiladores viejos.

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3 ideas fáciles y creativas para darle un nuevo uso a los ventiladores que ya no sirven

Deja de gastar cientos de pesos en artículos para el hogar y recicla. Checa estas cuatro ideas fáciles y creativas para crear productos útiles y decorativos con un ventilador viejo. Lo único que necesitas es desarmarlo y quedarte con las rejillas. Mira estas inspiraciones y pon manos a la obra.



Lámparas: Las rejillas de los ventiladores son perfectas para darle un toque hogareño a las lámparas de tu hogar. Estas elevarán la atmósfera de tu sala de una manera increíble. Solo necesitas cubrir el foco con la carcasa protectora de las aspas y listo. Tendrás una lámpara preciosa. Aquí un ejemplo:

Lámpara hecho con ventiladores | Crédito: Pinterest Mesas: ¿Necesitas una mesita de estar? ¡Esta es la solución! Utiliza una de las rejillas de ese ventilador que ya no uses, apóyanos sobre unas patas de madera y listo. Obtendrás una pequeña mesa para la sala con un acabado muy industrial y súper funcional. Echa un vistazo a esta inspiración:

Mesas hechas con ventiladores | Crédito: Canva Fruteros: Hacerte de un frutero jamás había sido tan sencillo. Dale un toque encantador a tu cocina con un frutero hecho con las rejillas del ventilador. Te recomendamos juntar las caras exteriores para crear un artículo con mayor soporte y que no se balancee sobre la mesa. Decóralo a tu gusto y listo. Aquí te compartimos un ejemplo:

Fruteros hechos con ventiladores | Crédito: Pinterest Macetas colgantes: ¿Eres un amante de las plantas pero ya no sabes en dónde colocarlas? Checa esta idea preciosa para crear una macetita colgante. Solo necesitas una rejilla de ventilador y un poco de cuerda y listo. Lo mejor de todo es que ahorrarás espacio y la decoración se verá increíble.

Macetas colgantes hechas con ventiladores | Crédito: Pinterest

Ahora lo sabes. No te deshagas de ese ventilador que ya no sirve y mejor usa sus partes para crear artículos novedosos y funcionales para tu hogar.