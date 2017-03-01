Dr. Pipe es nuestro experto nutriólogo quien es la autoridad en materia médica y nutricional en nuestra cocina.

Ingredientes:

- Saludable

- Divertido

- Guapo

Además de guapo y formal, el Dr. Pipe siempre nos explica de forma dinámica y divertida los diversos procesos que ocurren en nuestro cuerpo en torno a la comida. A veces en su faceta como “El Reductor” nos asesora para reducir las calorías de nuestra alimentación y así llevar una dieta más sana.

Al final, agregue su compañía a Cocineros Mexicanos, platillo que estaremos sirviendo para usted de lunes a viernes 12 pm por Azteca 13.

