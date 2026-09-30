3 diseños de piñatas caseras de Wichi Wi, el pajarito de Plim Plim, ideales para los más chicos

En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar además de la decoración típica y habitual elegida de cada temática es la piñata, teniendo en cuenta que es uno de los elementos decorativos más buscados de todos y que permite personalizar cada fiesta. Por lo general, se basa en algún personaje en particular y que lo podremos hacer casero y sin la necesidad de comprarlo, por lo que te vamos a compartir tres diseños para que hagas de Wichi, el pajarito de Plim Plim que es ideal para los más chicos.

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No hay dudas que las piñatas aportan personalidad a cada fiesta infantil, y es que se trata de uno de los elementos decorativos más buscados por todos y que está presente desde hace miles de años, siendo una tradición, pero que desde hace bastante que ha comenzado a estar presente en muchos cumpleaños infantiles, y con la ventaja que se pueden hacer en casa.

A la hora de hacer una piñata, podemos utilizar ciertos objetos y materiales que tenemos en casa, y es que además no hace falta ser un especialista en manualidades para poder hacer estos objetos decorativos. Además, se pueden hacer personalizadas y una de las temáticas más buscadas es el Payaso Plim Plim, y uno de sus personajes es Wichi Wi.

Quién es Wichi Wi, el pájaro de Plim Plim

Para todos aquellos que no saben, Wichi Wi es el pajarito de Plim Plim, y que se ha convertido en un dibujo muy querido por los niños, y es el que acompaña como mensajero al Payaso Plim Plim. Por eso, es que si estás buscando una manera de hacer una piñata, te vamos a compartir tres diseños que son fáciles de hacer.

3 diseños de piñatas de Wichi Wi

Piñata de Wichi Wi en su silueta completa guiñando el ojo

Piñata de Wichi Wi con Payaso Plim Plim

Piñata con la forma de Wichi Wi