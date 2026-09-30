3 diseños de piñatas caseras de Wichi Wi, el pajarito de Plim Plim, ideales para los más chicos
Se trata de uno de los personajes más queridos por los niños y así los podrás hacer.
En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar además de la decoración típica y habitual elegida de cada temática es la piñata, teniendo en cuenta que es uno de los elementos decorativos más buscados de todos y que permite personalizar cada fiesta. Por lo general, se basa en algún personaje en particular y que lo podremos hacer casero y sin la necesidad de comprarlo, por lo que te vamos a compartir tres diseños para que hagas de Wichi, el pajarito de Plim Plim que es ideal para los más chicos.
Kunno sorprende a los Granjeros con una habilidad que tenía muy bien escondida (VIDEO)
No hay dudas que las piñatas aportan personalidad a cada fiesta infantil, y es que se trata de uno de los elementos decorativos más buscados por todos y que está presente desde hace miles de años, siendo una tradición, pero que desde hace bastante que ha comenzado a estar presente en muchos cumpleaños infantiles, y con la ventaja que se pueden hacer en casa.
A la hora de hacer una piñata, podemos utilizar ciertos objetos y materiales que tenemos en casa, y es que además no hace falta ser un especialista en manualidades para poder hacer estos objetos decorativos. Además, se pueden hacer personalizadas y una de las temáticas más buscadas es el Payaso Plim Plim, y uno de sus personajes es Wichi Wi.
Quién es Wichi Wi, el pájaro de Plim Plim
Para todos aquellos que no saben, Wichi Wi es el pajarito de Plim Plim, y que se ha convertido en un dibujo muy querido por los niños, y es el que acompaña como mensajero al Payaso Plim Plim. Por eso, es que si estás buscando una manera de hacer una piñata, te vamos a compartir tres diseños que son fáciles de hacer.
3 diseños de piñatas de Wichi Wi
- Piñata de Wichi Wi en su silueta completa guiñando el ojo
- Piñata de Wichi Wi con Payaso Plim Plim
- Piñata con la forma de Wichi Wi
3 diseños de piñatas de Wichi Wi de Plim Plim pic.twitter.com/IDNmGEUrdB— ShowMundial (@ShowmundialShow) September 28, 2026