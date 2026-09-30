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3 diseños de piñatas caseras de Wichi Wi, el pajarito de Plim Plim, ideales para los más chicos

Se trata de uno de los personajes más queridos por los niños y así los podrás hacer.

3 diseños de piñatas caseras de Wichi Wi, el pajarito de Plim Plim, ideales para los más chicos
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

En todos los cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar además de la decoración típica y habitual elegida de cada temática es la piñata, teniendo en cuenta que es uno de los elementos decorativos más buscados de todos y que permite personalizar cada fiesta. Por lo general, se basa en algún personaje en particular y que lo podremos hacer casero y sin la necesidad de comprarlo, por lo que te vamos a compartir tres diseños para que hagas de Wichi, el pajarito de Plim Plim que es ideal para los más chicos.

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No hay dudas que las piñatas aportan personalidad a cada fiesta infantil, y es que se trata de uno de los elementos decorativos más buscados por todos y que está presente desde hace miles de años, siendo una tradición, pero que desde hace bastante que ha comenzado a estar presente en muchos cumpleaños infantiles, y con la ventaja que se pueden hacer en casa.

A la hora de hacer una piñata, podemos utilizar ciertos objetos y materiales que tenemos en casa, y es que además no hace falta ser un especialista en manualidades para poder hacer estos objetos decorativos. Además, se pueden hacer personalizadas y una de las temáticas más buscadas es el Payaso Plim Plim, y uno de sus personajes es Wichi Wi.

Quién es Wichi Wi, el pájaro de Plim Plim

Para todos aquellos que no saben, Wichi Wi es el pajarito de Plim Plim, y que se ha convertido en un dibujo muy querido por los niños, y es el que acompaña como mensajero al Payaso Plim Plim. Por eso, es que si estás buscando una manera de hacer una piñata, te vamos a compartir tres diseños que son fáciles de hacer.

@pinatasmane Wichi wi 🤡🎪🐦 #piñatasmane #piñataselartedemane #ElartedeMane #piñatas #piñatasjalisco #piñatasgdl #piñataszapopan #plimplim #fiestaplimplim #pilatadeplimplim #quieromasplimplim #piñataplimplim #piñatawichiwi ♬ Olé Olé - El Payaso Plim Plim

3 diseños de piñatas de Wichi Wi

  • Piñata de Wichi Wi en su silueta completa guiñando el ojo
  • Piñata de Wichi Wi con Payaso Plim Plim
  • Piñata con la forma de Wichi Wi

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