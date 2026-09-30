Adiós a los puntos negros: Ideas para cuidar tu piel

Los puntos negros en la nariz son una preocupación frecuente en el cuidado de la piel. Aparecen cuando los poros se obstruyen con el sebo y las células muertas, y su color oscuro se debe a la oxidación del contenido del poro al entrar en contacto con el aire.

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Aunque pueden resultar difíciles de eliminar por completo, existen hábitos y productos que ayudan a reducir la apariencia y mantener la piel limpia. Una rutina adecuada, acompañada de una limpieza suave y contante, puede ser clave para cuidar esta zona sin recurrir a métodos agresivos.

¿Por qué aparecen los puntos negros?

Los puntos negros son un tipo de lesión del acné que aparece cuando un poro se obstruye con una mezcla de sebo y células muertas. A diferencia de los puntos blancos, el poro permanece abierto y su contenido entra en contacto con el aire, lo que provoca que se oxide y adquiera el característico tono oscuro. Por eso, los puntos negros no son suciedad y frotar la piel con fuerza no ayuda a eliminarlos.

¿Cómo eliminar los puntos negros?

Para reducir los puntos negros es importante mantener una rutina constante que ayude a mantener los poros limpios sin irritar la piel. Uno de los ingredientes más utilizados es el ácido salicílico, un activo que ayuda a eliminar el exceso de grasa y células muertas acumuladas dentro de los poros. Puede encontrarse en limpiadores, tónicos o sérums.

Los retinoides tópicos también pueden favorecer la renovación de las células y evitar que los folículos vuelvan a obstruirse. En algunos casos, las mascarillas de arcilla pueden utilizarse de manera ocasional para absorber el exceso de sebo.

Además, conviene limpiar el rostro suavemente por la mañana y por la noche, aplicar una hidratante no comedogénica y utilizar protector solar durante el día. Es fundamental evitar exprimir los puntos negros, ya que hacerlo puede provocar irritación, inflamación o marcas en la piel.