Las parejas que se formaron en La Granja VIP ante la nueva dinámica; un cambio que ponen en riesgo a 2 Granjeros a la Tabla de Nominación hoy

Con la llegada de la impredecible dinámica Polos Opuestos ¡Unidos!, en La Granja VIP, el juego dio un giro de 180 grados que podría incluso alterar la convivencia cotidiana y las estrategias individuales de cara a la esperada gala de este martes 29 de septiembre.

Tal como lo indicó ayer en la noche Adal Ramones, Los Granjeros deben permanecer atados físicamente por una correa hasta nuevo aviso en parejas que armó el Capataz de la semana Mono Osuna . Esta regla los obliga a realizar absolutamente todo juntos: desde las faenas en el establo hasta comer, dormir e ir al baño y compartir el granero los Granjeros que quedaron unidos a Los Peones. Sin embargo, el verdadero peligro radica en el aspecto competitivo, pues las duplas ahora comparten destino, privilegios y, sobre todo, las temidas sanciones de la semana.

Las parejas asignadas para afrontar este complejo reto quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Julio Camejo y La Bebeshita (Nominados)

(Nominados) Mane e Ivonne Montero

Natalia Alcocer y Pablo Montero

Rafa Mercadante y Mónica Escobedo

Pimpinela Escarlata y Kunno

Azalia Ojeda y Niurka

Kevyn Bicolor y Pascal Nadaud

Fernando Lozada y Kenny

Los nominados de este martes 29 de septiembre

Al ejercer su derecho de "Legado", el investigador paranormal envió directamente a la tabla a Daniela "La Bebeshita". No obstante, por decisión del Capataz Mario "El Mono" Osuna, Julio Camejo quedó emparejado con la influencer en La Granja VIP , provocando que el actor cubano cayera en automático a la lista de sentenciados.

La alerta se enciende para el resto de los participantes esta noche durante el Duelo de Nominación. Dado que las votaciones del público ya se han abierto oficialmente en modalidad de parejas, cualquier estrategia individual se ha desmoronado: si un Granjero resulta nominado por el grupo o en el reto, arrastrará de inmediato a su compañero a la cuerda floja.