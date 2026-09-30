Con la llegada de la temporada más escalofriante del año, los fanáticos de las Guerreras Kpop buscan formas creativas de celebrar junto a sus personajes favoritos

El grupo virtual de Huntr/x ya está más que acostumbrado a lidiar con monstruos y espíritus en sus misiones diarias, pero esta vez lo hacen con todo el estilo de Halloween.

¡Que trabaje! El testimonio de Vanessa le abre los ojos al papá de Jazmín

5 plantillas de las Guerreras Kpop versión Halloween para imprimir y colorear

Si buscas una actividad divertida, económica y artística para los niños o para decorar tu habitación, las actividades de iluminación y pintura son la opción perfecta.

Rumi la Líder como una Bruja Glamorosa

Esta plantilla muesta a Rumi usando un sombrero de bruja puntiagudo adornado con estrellas y una enorme luna creciente al centro. En lugar de una escoba tradicional, sostiene su micrófono oficial con detalles de telarañas.

Mira y su transformación de Vampiresa Rebelde|Pinterest

Mira y su transformación de Vampiresa Rebelde

Una plantilla de cuerpo completo donde Mira posa con una elegante capa de vampiro con cuello alto y colmillos puntiagudos muy tiernos. De fondo, la silueta de un castillo embrujado y un par de murciélagos volando a su alrededor.

Mira y su transformación de Vampiresa Rebelde|IA

Zoey en un tierno disfraz de Momia Neón

Zoey aparece envuelta en divertidas vendas de momia que dejan relucir sus audífonos y su gorra urbana de lado. Está rodeada de calabazas talladas con expresiones alegres y notas musicales flotando a su alrededor.

Zoey en un tierno disfraz de Momia Neón |IA

El tierno Derpy Tiger atrapado en una calabaza

El famoso y divertido tigre o gato azul asoma su cabeza redonda y sus enormes ojos saltones desde el interior de una gran calabaza de Halloween tallada. En su boca sostiene un pequeño letrero de "Dulce o Truco".

El tierno Derpy Tiger atrapado en una calabaza|IA

El póster grupal de Huntr/x "cazando demonios en Halloween"

Una composición estilo póster de película donde aparecen Zoet, Mira y Rumi juntas en el centro en sus versiones de Halloween, con sus armas místicas listas. Abajo, decenas de dulces coreanos y fantasmas amigables decoran el marco de la página.

El póster grupal de Huntr/x “cazando demonios en Halloween”|IA

Para evitar que los dibujos se vean borrosos o pixelados al momento de pintarlos con acuarelas o plumones, imprime en el formato adecuado y en papel opalina grueso o cartulina blanca.

