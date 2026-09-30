5 plantillas de las Guerreras Kpop versión Halloween para imprimir y colorear
¡Celebra un Halloween lleno de ritmo y acción! Descarga gratis estas 5 plantillas de las Guerreras Kpop versión Noche de Brujas, listas para imprimir
Con la llegada de la temporada más escalofriante del año, los fanáticos de las Guerreras Kpop buscan formas creativas de celebrar junto a sus personajes favoritos
El grupo virtual de Huntr/x ya está más que acostumbrado a lidiar con monstruos y espíritus en sus misiones diarias, pero esta vez lo hacen con todo el estilo de Halloween.
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5 plantillas de las Guerreras Kpop versión Halloween para imprimir y colorear
Si buscas una actividad divertida, económica y artística para los niños o para decorar tu habitación, las actividades de iluminación y pintura son la opción perfecta.
- Rumi la Líder como una Bruja Glamorosa
Esta plantilla muesta a Rumi usando un sombrero de bruja puntiagudo adornado con estrellas y una enorme luna creciente al centro. En lugar de una escoba tradicional, sostiene su micrófono oficial con detalles de telarañas.
- Mira y su transformación de Vampiresa Rebelde
Una plantilla de cuerpo completo donde Mira posa con una elegante capa de vampiro con cuello alto y colmillos puntiagudos muy tiernos. De fondo, la silueta de un castillo embrujado y un par de murciélagos volando a su alrededor.
- Zoey en un tierno disfraz de Momia Neón
Zoey aparece envuelta en divertidas vendas de momia que dejan relucir sus audífonos y su gorra urbana de lado. Está rodeada de calabazas talladas con expresiones alegres y notas musicales flotando a su alrededor.
- El tierno Derpy Tiger atrapado en una calabaza
El famoso y divertido tigre o gato azul asoma su cabeza redonda y sus enormes ojos saltones desde el interior de una gran calabaza de Halloween tallada. En su boca sostiene un pequeño letrero de "Dulce o Truco".
- El póster grupal de Huntr/x "cazando demonios en Halloween"
Una composición estilo póster de película donde aparecen Zoet, Mira y Rumi juntas en el centro en sus versiones de Halloween, con sus armas místicas listas. Abajo, decenas de dulces coreanos y fantasmas amigables decoran el marco de la página.
Para evitar que los dibujos se vean borrosos o pixelados al momento de pintarlos con acuarelas o plumones, imprime en el formato adecuado y en papel opalina grueso o cartulina blanca.