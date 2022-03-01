Colate presume a su nueva novia y evade preguntas sobre Paulina Rubio.

Nicolás Vallejo Nájera 'Colate' no solo se mantuvo hermético al ser cuestionado sobre su expareja Paulina Rubio y su hijo Nicolás, sino que terminó enojado con nuestra reportera en plena alfombra roja de los Premios Plus en Miami.

Más tarde, entenderíamos por qué las preguntas en torno a con quién se quedará el pequeño Nico cuando la cantante se fuera de gira, le fueron irritantes.

A mí todavía no me han informado nada, no sé nada. He visto un cartel en la carretera nada más, no sé más que eso y una cosa que vi en la tele. Sé que va a hacer una gira, pero a mí no me ha dicho nada

¿Qué gracias me ha dado?... no lo vi. Qué bien, me alegro mucho… pero pregúntame cosas de las que sepa, que de eso yo no sé nada

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¿Quién es la novia de Colate?

El ambiente se puso más tenso cuando nuestra reportera continuó cuestionándolo, mientras él intentaba desviar la plática hacia la noticia de que tiene novia.

Se trata de María Clara Mejía, cuyo romance destapó en una revista.

Me haces unas preguntas un poco… pero tengo novia, estoy muy bien y todo está muy bien en mi vida

Está todo bien… estás muy poco informada, mira la portada de la Revista People. El amor de repente ha llegado a mi vida, sabes que esto pasa cuando menos te lo esperas. De repente aparece y estoy muy contento

Después de tanta tensión, Colate se relajó al opinar de los anillos de compromiso y si deben de devolver tras una ruptura sentimental.

Yo me casé, entonces no lo tengo que pedir, pero sino te casas… hay que devolverlo. Yo no me he hecho un tatuaje y no creo que lo vaya a hacer porque todo mundo se arrepiente

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