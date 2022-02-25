Tatiana revela las sorpresas que habrá en el estreno de MasterChef Junior.

Tatiana visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre el estreno de MasterChef Junior esta misma noche en punto de las 7.30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

La Reina de los Niños también interpreta el tema principal de nuestro reality show llamado Todos a Cocinar, que podremos escuchar esta misma noche en el gran estreno.

20 niños de 8 a 12 años competirán por alzar el trofeo del chef más talentoso de todo México, siempre guiados por nuestros queridos jueces.

“Yo soy la que los apapacha, quiero abrazarlos y probar todo lo que están preparando porque soy muy antojadiza, pero no puedo. Me tengo que comportar, pero en el corte comercial sí los abrazo”, expresó Tatiana.

Tatiana también confesó que ha hecho una muy buena mancuerna con los chefs Betty, JoséRa y Franco Noriega.

Estamos disfrutando muchísimo porque hemos hecho una mancuerna muy bonita. Yo no conocía a ninguno de los chefs, pero ya me voy a ir al hotel de la chef Betty en San Blas

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MasterChef Junior tiene grandes sorpresas para nuestros televidentes

Tatiana, nueva conductora de MasterChef Junior, también adelantó a Ventaneando que esta temporada de nuestro reality show estará llena de divertidos momentos.

Estoy nuevamente como conductora de televisión, ya tenía muchos años de no estar a la batuta de un programa, pero estoy feliz porque me han acogido muy bien

Van a ver tiktoks, retos y toda la cosa. Es un programa de los más vistos y la versión junior tiene mucho éxito. Son participantes de toda la República Mexicana… hay niños que cocinan desde los 4 años y hacen cosas muy complicadas

Tatiana confesó que los participantes de MasterChef Junior son “bien portados”, además de que habrá una psicóloga para el bienestar de los pequeñitos.

Me recibieron muy bonito, con dibujos, con regalitos, con videos cantándome… son bien portados

No te pierdas el estreno de MasterChef Junior en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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