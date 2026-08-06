4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a tender la cama solos

Aunque Masha y el Oso y Plim Plim no tienen episodios dedicados específicamente a enseñar a los niños a tender la cama, sí incluyen historias que promueven el orden, las rutinas y la responsabilidad. Estos capítulos pueden ser un excelente punto de partida para que los pequeños comprendan que cuidar su espacio forma parte de sus actividades diarias.

Historias de Masha y el Oso y Plim Plim que ayudan a crear hábitos de orden en el dormitorio

Después de ver estos episodios, puedes invitar a los niños a poner en práctica lo aprendido con una actividad sencilla: estirar las sábanas, acomodar la almohada y dejar su cama lista antes de comenzar el día. Convertir esta tarea en un juego o acompañarla con una canción hará que el hábito sea más fácil y divertido de adoptar.



Masha y el Oso – "Duérmete, niño". En este episodio, Masha intenta encontrar la mejor manera de dormir y descubre que un espacio cómodo y bien preparado hace la diferencia para descansar. A lo largo de la historia acomoda su almohada, revisa la manta y presta atención a los detalles de su cama.

Aunque el capítulo se enfoca en la hora de dormir, también brinda la oportunidad de hablar con los niños sobre la importancia de mantener la cama ordenada antes de acostarse y después de levantarse.

Plim Plim – "Diez en la cama". Este episodio musical adapta la popular canción infantil "Diez en la cama" y convierte la rutina de ir a dormir en una experiencia divertida. A través de la música y la repetición, los niños se familiarizan con los elementos del dormitorio y el momento de descansar.

Después de verlo, puedes aprovechar para enseñarles que dejar la cama acomodada también forma parte de la rutina diaria. Masha y el Oso – "El poder del baño". En esta aventura, Masha cuida a unos conejitos y les enseña hábitos relacionados con la limpieza, el orden y el cuidado personal. La historia muestra que seguir pequeñas reglas diarias ayuda a mantener todo organizado.

Es una buena oportunidad para explicar que hacer la cama también es una forma de cuidar el espacio donde descansamos. Plim Plim – "Contemos hasta tres con Plim Plim y amigos"

Mediante juegos, canciones y secuencias sencillas, este episodio enseña a seguir pasos en un orden determinado. Esa habilidad resulta muy útil para introducir rutinas como tender la cama, ya que los niños pueden aprender que cada acción tiene un lugar dentro de su mañana.

Puedes proponerles una secuencia simple: estirar la sábana, acomodar la almohada y colocar el cobertor, repitiéndola cada día hasta convertirla en un hábito.



Cómo motivar a los niños a hacer su cama con Masha y el Oso y Plim Plim sin presionarlos

Lo mejor es enseñar los hábitos diarios mediante rutinas constantes, refuerzo positivo y el ejemplo de los adultos, en lugar de recurrir a regaños o castigos. De acuerdo con American Academy of Pediatrics, puedes comenzar asignando tareas acordes con la edad del niño, como acomodar la almohada o estirar la cobija, y felicitar su esfuerzo más que el resultado final.

También funciona convertir la actividad en un juego, poner capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim mientras hacen la cama o permitir que elijan el orden de los pasos. Con el tiempo, la repetición diaria ayuda a que la tarea se convierta en un hábito y favorece el desarrollo de su autonomía.