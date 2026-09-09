3 ideas fáciles de meriendas para niños de 6 a 12 años

Las clases ya han comenzado en todo el país, por lo que muchos niños han regresado a los colegios y eso conlleva a regresar a la rutina diaria de pensar en las tareas, los útiles escolares y también la posibilidad de que lleven una merienda todos los días. Esto es fundamental que sea lo más saludable posible y evitar alimentos que sean ultraprocesados o altos en grasas. Por este motivo, es que los especialistas recomendaron cuáles son las tres opciones saludables para que les prepares y que será ideal para niños de 6 a 12 años.

Tal como lo mencionamos, los niños además de llevarse los útiles escolares a clases, muchos de ellos pasan muchas horas en los colegios y necesitan llevar alguna merienda para que puedan disfrutar en los recreos. Por lo general, suelen llevarse snacks, alimentos pocos saludables y que no son para nada buenos, y esto llevará a que tengan algunas enfermedades o incluso suban de peso.

Beneficios de la merienda para los niños

Por si no lo sabías, los especialistas coinciden en que la merienda es fundamental en los niños durante el período de clases, teniendo en cuenta que les permitirá incorporar ciertos alimentos y que les aportará energía. Entre esos beneficios, debemos destacar que contribuirá al rendimiento escolar, al desarrollo físico y a incorporar hábitos que sean más saludables. Por eso, te dejaremos tres ideas para que puedas hacer una merienda sana y que será ideal para niños de 6 a 12 años.

3 ideas de meriendas saludables para los niños para llevar a clases

Sándwich integral de pavo: necesitas de dos rebanadas de pan de molde integral, 3 lonchas de pavo, 1 loncha de queso, 50 gr de queso de untar y lechuga o escarola

Barritas de cereales de manzana: 200 gr de copos de avena, 50 gr de arroz inflado, 75 gr de miel, 50 gr de mantequilla, 150 gr de azúcar y 150 gr de manzana