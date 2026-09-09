Los muebles de cocina blancos pasaron de moda: esta es la nueva tendencia que aporta elegancia al hogar

Los muebles de cocina blancos empiezan a ceder protagonismo frente a una tendencia que busca ambientes con más profundidad visual: la madera en tonos oscuros, especialmente nogal, roble ahumado y otras tonalidades marrones profundas. Este cambio permite conservar una estética elegante y atemporal, pero suma calidez.

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Durante años, el blanco fue una elección recurrente en las cocinas por su capacidad para reflejar la luz y generar una sensación de amplitud. Sin embargo, el diseño de interiores actual explora ambientes menos uniformes, donde los materiales naturales y los colores con mayor presencia adquieren protagonismo.

¿Cuál es la nueva tendencia para reemplazar los muebles de cocina blancos?

La tendencia apunta a incorporar muebles de madera oscura o acabados que reproduzcan su apariencia natural, ya sea en toda la cocina o combinados con otros materiales. El objetivo es crear contrastes. Estas son algunas de las formas de incorporar la tendencia:



Muebles completos en madera oscura: una cocina revestida en nogal, roble oscuro o tonos similares crea una imagen envolvente y elegante. Para equilibrar el conjunto, puede combinarse con paredes claras, encimeras de piedra en tonos neutros o iluminación cálida.

una cocina revestida en nogal, roble oscuro o tonos similares crea una imagen envolvente y elegante. Para equilibrar el conjunto, puede combinarse con paredes claras, encimeras de piedra en tonos neutros o iluminación cálida. Muebles bajos oscuros y superiores claros: esta combinación permite introducir la tendencia sin oscurecer completamente el ambiente. Los gabinetes superiores en beige, crema o blanco roto aportan luminosidad.

esta combinación permite introducir la tendencia sin oscurecer completamente el ambiente. Los gabinetes superiores en beige, crema o blanco roto aportan luminosidad. Isla central de madera: si renovar toda la cocina no es una opción, una isla con acabado de madera oscura puede convertirse en el elemento protagonista y aportar contraste.

si renovar toda la cocina no es una opción, una isla con acabado de madera oscura puede convertirse en el elemento protagonista y aportar contraste. Frentes de madera con vetas visibles: conservar la textura y las vetas naturales evita que el mobiliario se vea plano y suma interés visual a la decoración.

conservar la textura y las vetas naturales evita que el mobiliario se vea plano y suma interés visual a la decoración. Combinación con piedra y metal: las maderas oscuras funcionan especialmente bien junto a superficies de piedra, mármol o materiales de apariencia mineral, así como con detalles metálicos en acabados mate.

La diseñadora de interiores Sarah Barnard, especializada en proyectos residenciales centrados en el bienestar y la experiencia sensorial, ha destacado la importancia de utilizar materiales naturales y texturas para generar espacios más acogedores. Esta mirada coincide con el interés actual por las cocinas.

¿Cómo combinar los muebles oscuros para que la cocina se vea elegante y luminosa?

Uno de los principales desafíos de los muebles oscuros es evitar que el ambiente se perciba demasiado pesado, especialmente cuando la cocina cuenta con pocos metros cuadrados o recibe poca luz natural. Para conseguir un resultado equilibrado se pueden aplicar estas ideas:



Elegir encimeras claras: superficies en blanco roto, beige, crema o piedra natural ayudan a generar contraste y reflejan parte de la iluminación disponible.

superficies en blanco roto, beige, crema o piedra natural ayudan a generar contraste y reflejan parte de la iluminación disponible. Incorporar iluminación cálida: las luces debajo de los muebles superiores, las lámparas colgantes y otros puntos de iluminación indirecta permiten destacar las texturas de la madera y crear una atmósfera más acogedora.

las luces debajo de los muebles superiores, las lámparas colgantes y otros puntos de iluminación indirecta permiten destacar las texturas de la madera y crear una atmósfera más acogedora. Mantener paredes en tonos suaves: colores como arena, greige o blanco cálido permiten que los muebles oscuros sean protagonistas sin reducir visualmente el espacio.

colores como arena, greige o blanco cálido permiten que los muebles oscuros sean protagonistas sin reducir visualmente el espacio. Sumar materiales naturales: madera, piedra, cerámica y fibras vegetales pueden combinarse para conseguir una decoración sofisticada pero menos rígida.

madera, piedra, cerámica y fibras vegetales pueden combinarse para conseguir una decoración sofisticada pero menos rígida. Evitar la uniformidad absoluta: mezclar acabados y texturas permite que una cocina oscura tenga profundidad y evita que todos los elementos parezcan pertenecer a una misma superficie.

La National Kitchen & Bath Association (NKBA) considera que una cocina bien diseñada debe equilibrar estética, funcionalidad, almacenamiento, circulación y necesidades específicas de sus usuarios. Por eso, la elección de un color de mobiliario no debería realizarse únicamente por tendencia, sino también teniendo en cuenta la iluminación natural, el tamaño del ambiente y la distribución.