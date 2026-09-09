¿Tirar refresco de cola en la taza del baño sirve? Esto dicen los expertos

Si eres un fiel practicante de los remedios caseros que buscan resolver las cosas sencillas en la casa con elementos baratos y de fácil acceso, esta opción es para ti. Siempre se ha dicho que el refresco de cola es bastante efectivo para limpiar algunas suciedades en la taza del baño. Por eso, he aquí la explicación completa de cómo puedes hacer efectivo este método de limpieza en esta parte de la casa.

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¿Por qué el refresco de cola limpia la taza de tu baño?

Aunque claramente su uso principal no es el de limpieza, a lo largo de los años muchos han confiado limpiezas particulares en la taza del baño. Su efectividad en ciertos casos se debe a la acidez de la bebida, la cual sirve para aflojar ciertos depósitos y residuos adheridos a la superficie de tu taza. Ciertas manchas e incluso suciedad acumulada puede ser limpiada, aunque casos fuertes o que ya tratan sobre quitar sarro intenso y situaciones similares… requieren de otras soluciones.

¿Cómo limpiar tu taza del baño con refresco de cola?

Ingredientes

Una botella o lata de refresco de cola

Un cepillo para inodoro

Agua

Guantes de limpieza, si prefieres evitar contacto directo con la suciedad

Método de limpieza

El primer paso que debes seguir es mantener el nivel de agua de la taza en un punto bajo. Lo que puedes hacer es jalarle al baño y cerrar la llave. Esto es con el fin de que el refresco de cola tenga contacto directo con la mayor cantidad de espacio de las paredes de la taza.

En segundo término rociarás alrededor de 500 mililitros de refresco de manera directa sobre la taza del baño y dejarás actuar sus componentes cerca de 30 minutos. Lo que se busca es que los elementos de la bebida logren quitar las manchas y restos de residuos acumulados.

Ya que pase el tiempo de reposo, debes limpiar con el cepillo de baño sobre las partes donde se encuentra la suciedad. Haz esto con movimientos firmes, especialmente en los espacios donde hay menos alcance normal en la limpieza diaria.

Finalmente dejarás que la taza se llene de agua de nueva cuenta y jalarás de la cadena. Si las manchas no salieron como lo esperabas, puedes intentar repitiendo el procedimiento y usando poco más de refresco de cola. Si no, es trabajo para productos específicos quita manchas, sarro y óxido.