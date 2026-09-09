Haz estos diseños de uñas para las fiestas patrias de septiembre; lucirás increíble

A nada de que las fiestas patrias lleguen a México, existe el tiempo preciso para que busques los elementos necesarios y te hagas unas uñas divinas y bastante elegantes para dar el grito. Por eso es necesario que prestes atención y te atrevas con estos diseños dignos de alguien que disfrutará de estas celebraciones de septiembre. Toma nota y dale tu sello personal.

Hora del juego en ‘Tentados por la Fortuna’, ¿quién gane tendrá una noche de lujo?

¿Cuáles son los 3 mejores diseños de uñas para usar en las fiestas patrias?

La mitad de septiembre significa celebraciones, comida, reuniones y mucha fiesta. Pero eso puede estar completamente alineado al vasto universo de la belleza y aquí tres propuestas de lujo para que te hagas las uñas más bellas. Toma la que más te guste o en su defecto… retoma los elementos de cada diseño.

Uñas tricolor brillantes

Si realmente buscas brillar en estas fiestas patrias, este diseño es para ti. Aquí no se buscan solo algunos destellos tricolores, sino elementos que te hagan brillar. Es decir, tú eliges qué tanto verde, blanco y rojo usar. Puedes pintar la uña completa o solo los bordes con los colores patrios, pero además se anima a utilizar elementos brillantes como estrellas con diseño parecido al de la piñata, tal como se observa en ciertos videos de redes sociales.

Uñas tricolores con estrellas

En esta segunda propuesta el concepto es sencillo. El verde, el blanco y el rojo pueden ser usados de manera indistinta para que los pongas en la mano y dedo que decidas… pero haciéndolo con los colores de la bandera mexicana. Aquí puedes utilizar pintura de estilo metálico, que sirve para que brille completamente y luzca incluso en los eventos de noche.

Uñas con flores mexicanas

Y la última propuesta de uñas es probablemente la favorita de muchos. Jugando por supuesto con los colores de la bandera nacional, puedes hacer flores de distintos tamaños que puedes repartir por todo el dedo. Pero para lograr un brillo discreto y a la vez notorio, puedes agregar pequeños adornos como flores pequeñas o puntos-manchas de color dorado. Busca la combinación perfecta para lucir espectacular en el grito del 2026.