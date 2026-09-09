Cómo hacer una piñata de Robot; ideal para los cumpleaños infantiles

Si hay algo que no puede faltar en ninguna fiesta infantil es la piñata, teniendo en cuenta que se trata de uno de los elementos decorativos más importantes de todos; y que tiene la particularidad que se puede hacer en simples pasos y sin la necesidad de gastar tanto dinero. A su vez, las podremos decorar con cualquier temática, ya sea de personajes de ficción, de películas o series o de lo que esté siendo tendencia en el momento, y por eso, te dejaremos cómo hacer una piñata de robot que es ideal para que hagan los niños.

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Por si no sabías un poco de la historia de las piñatas, debemos mencionar que se originaron en China, pero luego fueron llevadas a España e Italia por Marco Polo, y posteriormente llegaron a México. En un principio, eran utilizadas con motivo de celebración para diversos rituales, pero en la actualidad, se han convertido en objetos decorativos infaltables de cumpleaños infantiles.

Una de las mejores formas de que los niños aprendan es que sea a través de las figuras geométricas, y en esta ocasión, se puede hacer una piñata en forma de robot, las cuales son muy sencillas de hacer y esta actividad ayudará a que aprendan figuras geométricas mientras disfrutan de las artes, identifican figuras 3D, entre otras. Por eso, te dejaremos cómo hacer una piñata de robot.

Elementos para la piñata de robot

Marcadores

Regla

Tijeras

Cinta adhesiva

Tubo de cartón de papel higiénico

Caja de té vacía

Papel de construcción de colores

Papel de seda o crepé de colores

Cómo hacer la piñata de robot