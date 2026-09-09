Cómo hacer una piñata de Robot; ideal para los cumpleaños infantiles
Es una de las mejores maneras de que aprendan con esta manualidad y no llevará mucho tiempo.
Si hay algo que no puede faltar en ninguna fiesta infantil es la piñata, teniendo en cuenta que se trata de uno de los elementos decorativos más importantes de todos; y que tiene la particularidad que se puede hacer en simples pasos y sin la necesidad de gastar tanto dinero. A su vez, las podremos decorar con cualquier temática, ya sea de personajes de ficción, de películas o series o de lo que esté siendo tendencia en el momento, y por eso, te dejaremos cómo hacer una piñata de robot que es ideal para que hagan los niños.
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Por si no sabías un poco de la historia de las piñatas, debemos mencionar que se originaron en China, pero luego fueron llevadas a España e Italia por Marco Polo, y posteriormente llegaron a México. En un principio, eran utilizadas con motivo de celebración para diversos rituales, pero en la actualidad, se han convertido en objetos decorativos infaltables de cumpleaños infantiles.
Una de las mejores formas de que los niños aprendan es que sea a través de las figuras geométricas, y en esta ocasión, se puede hacer una piñata en forma de robot, las cuales son muy sencillas de hacer y esta actividad ayudará a que aprendan figuras geométricas mientras disfrutan de las artes, identifican figuras 3D, entre otras. Por eso, te dejaremos cómo hacer una piñata de robot.
Elementos para la piñata de robot
- Marcadores
- Regla
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Tubo de cartón de papel higiénico
- Caja de té vacía
- Papel de construcción de colores
- Papel de seda o crepé de colores
@pinata_isa Piñata robot 3D🤖 Todo puede ser piñata✨ #piñata #robot #piñata #culiacan ♬ Sweet Strawberry - eas ratta
Cómo hacer la piñata de robot
- Hacer la cabeza del robot y para eso, tendrás que cortar cada lazo de la caja de té en el papel de construcción; hay 6 lados y recortar formas trazadas y pegarlas con cinta adhesiva
- Hacer el cuerpo del robot, trazando dos círculos de papel usando el extremo del tubo de cartón, cortar los círculos y pegarlos con cinta adhesiva en cada extremo
- Hacer los flecos de papel agregando papel picado a la piñata, el fleco tradicional que se usa en piñatas modernas
- Vestir el cuerpo de la piñata pegando el fleco a la base en filas, comenzando con la parte inferior para que el fleco se superponga a la fila anterior