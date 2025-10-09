La sencilla receta del budín de almendras que se hace en 10 minutos y rinde hasta 8 porciones

Cualquiera sea su sabor o ingrediente principal, el budín es un alimento ideal para las meriendas y desayunos o incluso para disfrutar como tentempié. Si a este tipo de bizcocho se le suma alguna crema, salsa, cobertura de chocolate o glaseado, se puede convertir en un excelente postre.

Esta es la receta de budín de almendras que se puede hacer en 10 minutos y puede salvar las meriendas y desayunos de la familia. Su humedad y esponjosidad son irresistibles y además aporta los nutrientes de este fruto seco.

Receta de budín de almendras fácil

La siguiente receta de budín de almendras es muy fácil de ejecutar. Los ingredientes se pueden mezclar en 10 minutos y el tiempo de cocción puede ser de entre 35 y 40 minutos.

Para quienes gusten de la textura crujiente de las almendras, las mismas se pueden triturar a gusto. Se puede usar este fruto seco picado o más bien molido. El gusto es totalmente personal.

Ingredientes

100 gramos de almendras molidas o picadas

150 gramos de harina leudante

2 huevos grandes

150 gramos de azúcar

120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

100 ml de leche

1 pizca de sal

¿Cómo hacer budín de almendras en simples pasos?