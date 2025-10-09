La sencilla receta del budín de almendras que se hace en 10 minutos y rinde hasta 8 porciones
Esta es la receta fácil de budín de almendras para compartir en familia. La preparación es tan sencilla que se puede hacer en 10 minutos.
Cualquiera sea su sabor o ingrediente principal, el budín es un alimento ideal para las meriendas y desayunos o incluso para disfrutar como tentempié. Si a este tipo de bizcocho se le suma alguna crema, salsa, cobertura de chocolate o glaseado, se puede convertir en un excelente postre.
Esta es la receta de budín de almendras que se puede hacer en 10 minutos y puede salvar las meriendas y desayunos de la familia. Su humedad y esponjosidad son irresistibles y además aporta los nutrientes de este fruto seco.
Receta de budín de almendras fácil
La siguiente receta de budín de almendras es muy fácil de ejecutar. Los ingredientes se pueden mezclar en 10 minutos y el tiempo de cocción puede ser de entre 35 y 40 minutos.
Para quienes gusten de la textura crujiente de las almendras, las mismas se pueden triturar a gusto. Se puede usar este fruto seco picado o más bien molido. El gusto es totalmente personal.
Ingredientes
- 100 gramos de almendras molidas o picadas
- 150 gramos de harina leudante
- 2 huevos grandes
- 150 gramos de azúcar
- 120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 100 ml de leche
- 1 pizca de sal
@made_in_casa ✨BUDÍN DE FRUTOS SECOS✨ 👉🏻Rinde un molde de 25 X 12 X 8 cm o 2 unidades de un nro 5 ✨3 huevos ✨125 ml de aceite de girasol ✨200 grs de azúcar ✨chorrito de esencia de vainilla ✨150 ml de leche ✨300 grs de harina 0000 ✨1 cdta de polvo para hornear ✨100 grs de nueces ✨50 grs de almendras ♨️Horno precalentado 180 grados por 50 a 60 minutos 👉🏻Glaseado: 150 grs de azúcar impalpable y gotitas de jugo de limon 👉🏻Agregar al budin cuando esté totalmente frio #budin #budíndefrutossecos #budincasero #madeincasa #cocinandoconjime ♬ Cheek To Cheek - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong
¿Cómo hacer budín de almendras en simples pasos?
- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el aceite y la leche. En este paso se puede agregar de manera opcional 1 cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de 1 limón.
- Agregar las almendras molidas o picadas. Integrar.
- Tamizar la harina con la pizca de sal. Incorporar ambos ingredientes a la mezcla anterior. Eliminar los grumos.
- Verter la preparación en el molde y hornear durante 35 o 40 minutos. Dejar enfriar para desmoldar y, una vez frío, espolvorear azúcar glass en el budín. ¡Y listo! A disfrutar.