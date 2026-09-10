Qué hacer con las tazas despostilladas y rotas: 5 ideas para no echarlas a la basura

Las tazas que se encuentran despostilladas o rotas ya no pueden ser utilizadas para su objetivo principal debido a que se corre riesgo de estar en contacto con bacterias o de sufrir una cortadura.

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Sin embargo, estos elementos pueden transformarse en piezas increíbles y decorativas para el hogar. Si tienes una taza que tenga estas condiciones pues reutilízala de una manera inteligente.

¿Cómo reutilizar las tazas rotas?

Macetas para suculentas o cactus

Las tazas tienen un tamaño ideal para colocar las plantas. En el caso de que la taza solo esté despostillada tienes que colocar una buena capa de piedras pequeñas en el fondo para controlar la humedad y luego pon la tierra.

Lo ideal sería sumergir la taza completamente en una cubeta con agua, rellénala firmemente con un trapo mojado y, usando un destornillador y un martillo, dale un golpe certero en la base para abrir un pequeño agujero de drenaje sin que se parta la cerámica.

Esta maceta es increíble.|Pinterest

Velas artesanales y aromáticas

Otra opción es convertirla en un contenedor de cera por lo que para ello debes limpiar bien el interior, fijar una mecha o pabilo en el centro del fondo de la taza. Derrite cera para velas a baño María, agrega unas gotas de tus aceites esenciales favoritos y viértela con cuidado.

Organizadores de escritorio o cosméticos

Aquí tenemos una idea para crear un contenedor ideal. Lo primero que debes hacer es utilizar una lima para poder suavizar cualquier borde filoso o cúbrelo con una tira decorativa de silicona para evitar cortes.

En el exterior puedes colocar pintura acrílica, hilo de yute o realizar la técnica de decoupage con servilletas decorativas. Allí podrás guardar lápices, brochas o lo que desees.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Un comedero colgante para aves

Esta es una idea para quienes buscan atraer aves a su jardín, patio o balcón. Para ello debes pegar la taza de manera horizontal sobre un plato pequeño de cerámica usando un pegamento resistente.

Átala con una cuerda de yute o alambre alrededor del asa y cuélgala de la rama de un árbol. En el interior coloca alpiste o semillas de girasol.

Arte en mosaico (para las que se rompieron por completo)

Por último, tenemos esta idea para emplear si tu taza se rompió en varios pedazos. Envuelve los fragmentos en un paño grueso y golpéalos suavemente con un martillo para obtener trozos más pequeños y planos.

Estos fragmentos serán ideales para decorar la superficie de una maceta de cemento común, el marco de un espejo o un portarretratos pegándolos con pegamento fuerte. Las juntas pueden ser rellenadas con pastina o fragüe.