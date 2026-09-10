Horóscopo de hoy jueves 10 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Adriana Lavat, agradecida con la vida, tras el cuadro de fibromialgia que sufrió hace algunos años

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 10 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de septiembre de 2026

Hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: intensifica tus emociones y te invita a reconocer lo que realmente deseas. Cuida tu energía y evita acumular tensiones. Una conversación profunda puede fortalecer un vínculo, mientras una decisión prudente favorecerá tus recursos.

intensifica tus emociones y te invita a reconocer lo que realmente deseas. Cuida tu energía y evita acumular tensiones. Una conversación profunda puede fortalecer un vínculo, mientras una decisión prudente favorecerá tus recursos. Tauro : favorece revisar tus vínculos y establecer límites. Descansar te ayudará a mantener el equilibrio. Una atracción puede intensificarse y, en lo material, será mejor evitar compromisos apresurados.

: favorece revisar tus vínculos y establecer límites. Descansar te ayudará a mantener el equilibrio. Una atracción puede intensificarse y, en lo material, será mejor evitar compromisos apresurados. Géminis : la jornada favorece organizar prioridades y despejar preocupaciones. Alternar actividad con pausas será importante. Una conversación puede generar acercamiento, mientras controlar los gastos evitará desequilibrios.

: la jornada favorece organizar prioridades y despejar preocupaciones. Alternar actividad con pausas será importante. Una conversación puede generar acercamiento, mientras controlar los gastos evitará desequilibrios. Cáncer : potencia tu magnetismo y favorece los encuentros. Procura no sobrecargarte y reserva tiempo para descansar. Una conexión puede profundizarse y un proyecto creativo podría abrir una alternativa material.

: potencia tu magnetismo y favorece los encuentros. Procura no sobrecargarte y reserva tiempo para descansar. Una conexión puede profundizarse y un proyecto creativo podría abrir una alternativa material. Leo : el día invita a atender asuntos personales que has dejado pendientes. Liberar tensiones te ayudará a recuperar estabilidad. Mostrar vulnerabilidad puede acercarte a alguien, mientras analizar los gastos evitará decisiones poco convenientes.

: el día invita a atender asuntos personales que has dejado pendientes. Liberar tensiones te ayudará a recuperar estabilidad. Mostrar vulnerabilidad puede acercarte a alguien, mientras analizar los gastos evitará decisiones poco convenientes. Virgo : favorece conversaciones sinceras y la expresión de sentimientos. Busca momentos de tranquilidad para conservar tu equilibrio. Una charla puede transformar una relación y una nueva información podría ayudarte a tomar una mejor decisión económica.

: favorece conversaciones sinceras y la expresión de sentimientos. Busca momentos de tranquilidad para conservar tu equilibrio. Una charla puede transformar una relación y una nueva información podría ayudarte a tomar una mejor decisión económica. Libra : te lleva a revisar tus valores y la forma en que administras tus recursos. Evita preocuparte en exceso y busca estabilidad. Una relación puede adquirir mayor intensidad, mientras una revisión financiera te ayudará a realizar ajustes.

: te lleva a revisar tus valores y la forma en que administras tus recursos. Evita preocuparte en exceso y busca estabilidad. Una relación puede adquirir mayor intensidad, mientras una revisión financiera te ayudará a realizar ajustes. Escorpio : Venus transita tu signo y aumenta tu magnetismo y deseo de conectar. Aprovecha esta energía sin descuidar el descanso. Una relación puede volverse más intensa y, en lo material, conviene evitar decisiones impulsivas.

: Venus transita tu signo y aumenta tu magnetismo y deseo de conectar. Aprovecha esta energía sin descuidar el descanso. Una relación puede volverse más intensa y, en lo material, conviene evitar decisiones impulsivas. Sagitario : favorece una mirada más profunda sobre tus emociones y vínculos. Atiende las señales de cansancio y busca descansar. Una situación afectiva puede requerir discreción, mientras tus asuntos materiales avanzarán mejor con cautela.

: favorece una mirada más profunda sobre tus emociones y vínculos. Atiende las señales de cansancio y busca descansar. Una situación afectiva puede requerir discreción, mientras tus asuntos materiales avanzarán mejor con cautela. Capricornio : la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus objetivos. Equilibra obligaciones y tiempo personal. Una amistad puede volverse más cercana y una colaboración podría aportar beneficios a tus proyectos.

: la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus objetivos. Equilibra obligaciones y tiempo personal. Una amistad puede volverse más cercana y una colaboración podría aportar beneficios a tus proyectos. Acuario : aumenta tu ambición y claridad sobre tus objetivos. Evita convertir la exigencia en agotamiento. La honestidad favorecerá tus relaciones y una oportunidad profesional podría mejorar tus perspectivas materiales.

: aumenta tu ambición y claridad sobre tus objetivos. Evita convertir la exigencia en agotamiento. La honestidad favorecerá tus relaciones y una oportunidad profesional podría mejorar tus perspectivas materiales. Piscis: favorece nuevas experiencias y conexiones significativas. Dedica tiempo a desconectarte de las preocupaciones. Una conversación puede despertar interés y una propuesta relacionada con tus proyectos futuros merece atención.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: