Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de caracoles y conchas de mar

Cada una de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) es una invitación a crear y dejar volar nuestra imaginación. Todos podemos desarrollar nuestra creatividad utilizando nuestras propias manos y algunos materiales que pueden ser reciclados o podemos tener en nuestra casa.

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Este tipo de manualidades hoy no solo es puesto en práctica por quienes aman el mundo del arte y el reciclaje, sino que muchos adultos las emplean como un momento de distracción, entretenimiento y para ponerle un freno natural a las rutinas cargadas de estrés.

¿Cómo crear un centro de mesa?

Cuando se habla de crear todo es posible si tenemos imaginación y nos esforzamos en el proceso. Es por eso que hoy te contaremos sobre una idea DIY muy interesante ya que propone crear centros de mesa elegantes con conchas y caracoles de mar.

Esta iniciativa tiene un paso previo que es el de la recolección de las conchas y caracoles de mar, motivo por el cual ya comienza a ser un proceso relajante. Los próximos pasos son muy fáciles y el resultado digno de admirar.

De conchas y caracoles a centro de mesa

Un centro de mesa con caracoles y conchas de mar aporta un toque fresco, sereno y natural a cualquier espacio, evocando la tranquilidad de la costa. Ante esto, hay que resaltar que esta idea DIY es una opción excelente para renovar la decoración sin realizar grandes gastos y con pasos sumamente sencillos como los detallados a continuación:

Cuenco de vidrio con vela flotante

Materiales: Bowl de vidrio transparente, arena clara, conchas marinas pequeñas, agua, vela flotante.

Paso a paso: Cubre el fondo del cuenco con una capa de arena de 3 a 5 cm. Acomoda algunas conchas y caracoles sobre la arena. Llena con agua cuidadosamente para no revolver la base y coloca la vela flotante en el centro.

Faro marino en frasco de vidrio

Materiales: Frasco alto de conserva, caracoles grandes, luces LED tipo microalambre a pila.

Paso a paso: Introduce la tira de luces LED dentro del frasco entrelazándola entre los caracoles y conchas más grandes para que la luz se filtre entre su textura e imperfecciones. Cierra la tapa o déjalo abierto con un lazo de yute en el cuello del frasco.

Bandeja de madera estilo rústico

Materiales: Bandeja de madera o plato de sitio bajo, velas cilíndricas de diferentes alturas, caracoles variados, estrellas de mar.

Paso a paso: Coloca las velas en el centro de la bandeja. Distribuye los caracoles de mayor a menor tamaño alrededor de las velas hasta cubrir la base de la bandeja, combinando distintas texturas y colores.

Plato de sitio minimalista con arena y pedrería