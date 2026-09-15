La cena del 15 de septiembre suele reunir platillos tradicionales de distintas regiones del país. Existen preparaciones de postres con ingredientes sencillos y que no te quitarán mucho tiempo, si es que tienes que hacerlas de última hora, como lo son estas 4 ideas. Asimismo, puedes decorar la casa con estas 4 manualidades fáciles y darle un toque mexicano.

Entre las alternativas destacan los buñuelos, la jericalla, el arroz con leche y la calabaza, aunque esta última tiene mayor relación con las celebraciones de noviembre, como es el Día de Muertos, festividad en la que puedes reutilizar las flores de cempasúchil. Con estas recetas puedes conocer cantidades, tiempos y rendimientos para organizar cada preparación.

4 ideas de postres que puedes llevar a la noche mexicana el 15 de septiembre|IA

Las ideas de postres para este 15 de septiembre

1. Buñuelos: Los buñuelos representan una de las opciones más prácticas para repartir entre varios invitados porque pueden prepararse en piezas individuales. Este tipo de postre llegó a México durante el periodo de la Conquista y que, con el paso del tiempo, adquirió distintas versiones regionales. En el país existen variantes con azúcar, miel de abeja o piloncillo.

2. Jeraquilla: La jericalla ofrece una alternativa distinta porque tiene una textura similar a la del flan y una superficie dorada característica. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, este postre es de origen tapatío y se elabora con leche, azúcar, huevo, canela y vainilla. La preparación requiere alrededor de 15 minutos de trabajo y 40 minutos de cocción, con 30 minutos de horno a 160 °C.

3. Arroz con leche: El arroz con leche funciona como una alternativa que puede elaborarse varias horas antes de la reunión. Para una receta con rendimiento para 8 personas, se requiere un tiempo de aproximadamente una hora. Sus ingredientes incluyen arroz, leche, canela, azúcar, pasas, vainilla y cáscara de limón o naranja.

4. Calabaza: La calabaza en tacha tiene una relación más directa con Día de Muertos que con las fiestas patrias. No obstante, puede funcionar como alternativa para disfrutar durante la noche mexicana.