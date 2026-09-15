KPop Demon Hunters convirtió a HUNTRIX y Saja Boys en dos de los grupos centrales de su historia. Ese universo ofrece varios elementos visuales que pueden trasladarse a pequeños proyectos decorativos para el hogar, como lo son estas 4 ideas para hacer imanes para el refrigerador, cuyo espacio puedes ocupar con estas 5 opciones para ganar almacenamiento sin quitar espacio.

Para elaborar estas piezas no hace falta reproducir escenas completas de la cinta. Los diseños pueden tomar como referencia a los protagonistas, los grupos musicales o algunos elementos visuales asociados con ellos. También puede optar por estas 6 ideas de fondos de pantalla de los Saja Boys para la pantalla Smart TV.

4 ideas para hacer imanes para el refrigerador inspirados en KPop Demon Hunters|IA

Las ideas para hacer imanes para el refrigerador

1. Guerreras KPop: Una primera alternativa consiste en crear 3 piezas individuales con los rostros de Rumi, Mira y Zoey, las cuales tienen personalidades diferentes. Estos rasgos permiten diferenciar cada pieza mediante peinados, ropa y colores.

2. Saja Boys: La segunda propuesta puede tomar como referencia a los Saja Boys. La agrupación rival está integrada por demonios que adoptan la apariencia de una banda de pop coreano. Estos 3 personajes tienen diseños visuales distintos, por lo que pueden convertirse en piezas separadas dentro de una misma colección.

3. Light stick: Una tercera alternativa consiste en crear pequeñas versiones de los light sticks asociados con las agrupaciones de la película. Estas ideas se pueden elaborar con cartón, foamy o plástico reciclado. El procedimiento es sencillo: se dibuja primero la silueta del accesorio, se recorta sobre una base rígida y después se agregan los detalles con papel de colores. En la parte posterior se fija un imán pequeño.

4. Personajes secundarios: La cuarta idea reúne personajes secundarios de los Saja Boys. Baby Saja destaca por su apariencia infantil y ocupa el puesto de maknae, término coreano utilizado para referirse al integrante más joven de un grupo.