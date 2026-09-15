Cómo decorar la cabecera de la cama: 5 ideas bonitas de madera que nunca pasa de moda

Por increíble que suene, la cabecera de la cama puede cambiar por completo la apariencia de un dormitorio y hacer que el ambiente se sienta cálido, ordenado y sofisticado. Y uno de los materiales que están arrasando en las tendencias de decoración de interiores este 2026, es la madera, pues aporta textura, personalidad y elegancia, además de que es atemporal y puede mantenerse intacto por años.

¿Cómo transformar la decoración de la recámara? 5 modelos de cabeceras de madera que se ven increíbles