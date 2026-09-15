Cómo conseguir una piel más firme y combatir la flacidez en casa

La pérdida de firmeza es uno de los cambios que pueden aparecer en la piel con el paso del tiempo. Aunque no existe una fórmula para detener este proceso, ciertos cuidados pueden ayudar a mantener una apariencia más tensa.

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Entre las opciones disponibles se encuentran las cremas que incorporan colágeno y otros ingredientes destinados a mejorar el aspecto de la piel. Incluirlas en una rutina constante puede ser una alternativa para quienes buscan cuidar la firmeza y elasticidad del rostro.

¿A qué edad la piel empieza a perder colágeno?

La producción de colágeno comienza a disminuir de forma gradual a partir de los 25 años. Este proceso se acelera con el paso del tiempo y puede verse influido por factores como la exposición solar, la piel puede perder progresivamente firmeza y elasticidad, haciendo más visible las líneas de expresión y otros signos de envejecimiento.

¿Cómo conseguir una piel más firme con cremas de colágeno?

Para conseguir una piel más firme, las cremas con colágeno pueden incorporarse a la rutina de cuidado facial. Aunque el colágeno aplicado de forma tópica no sustituye al que produce naturalmente el organismo, estos productos pueden ayudar a mantener la piel hidratada y mejorar su apariencia.

Entre las opciones disponibles se encuentra Nivea Cellular Expert Filler, una crema pensada para combatir los signos de envejecimiento y mejorar el aspecto de la piel. Otra alternativa es L'Oréal Paris Revitalift Filler, que incorpora ácido hialurónico y está orientada a mejorar la apariencia de las líneas de expresión y aportar una piel más hidratada.

La constancia también es importante para obtener mejores resultados. Aplicar el producto de acuerdo a las indicaciones del fabricante permite mantener una rutina de cuidado regular y adaptada a las necesidades de la piel.

Además, es fundamental utilizar protector solar todos los días, ya que la exposición a los rayos ultravioleta puede contribuir a la pérdida de firmeza y acelerar el envejecimiento cutáneo. Una alimentación equilibrada, una buena hidratación y otros hábitos saludables también pueden complementar el cuidado diario y ayudar a conservar una piel de aspecto saludable y cuidado.