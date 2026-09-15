Qué hacer con los huevos de reserva: 6 ideas para guardarlos sin que arruinen la decoración

Los huevos son uno de los ingredientes más importantes en la comida de las familias mexicanas, aunque al momento de guardarlos en la cocina, muchas veces son olvidados y terminan sin tener un lugar definido . Sin embargo, con algunos cambios sencillos, puedes aprovechar mucho mejor el espacio y convertirlos en parte de la decoración sin dejar de lado las necesidades de la cocina.

6 ideas acomodar los huevos de reserva en la cocina

Para acomodar los huevos en un lugar específico de la cocina no necesitas hacer una gran remodelación. Desde canastas o estantes, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro dela casa .

Canasta de mimbre dentro de la alacena: Coloca los huevos en una pequeña canasta de mimbre o fibras naturales. Además de protegerlos, puedes ponerla en una repisa baja de la alacena para que quede fuera de la vista y se vea mucho más ordenada. En Pinterest hay varias ideas que se ven aesthetic.

6 Ideas para poner los huevos en la cocina.|(ESPECIAL/CANVA) Cajón exclusivo para huevos: Si tienes un cajón disponible, puedes colocar un organizador con separadores para mantener cada huevo en su sitio. Es una solución práctica porque aprovecha un espacio que normalmente queda desaprovechado.

Puedes colocar los huevos en cajones de madera.|(ESPECIAL/Pinterest) Canasta extraíble en una repisa: Una pequeña canasta con rieles o asas puede convertirse en un escondite perfecto. Guárdala en una zona baja de la cocina y simplemente deslízala cuando necesites sacar huevos.

Huevos en una caja extraíble para la cocina.|(ESPECIAL/Pinterest) Organizador de madera en un rincón de la despensa: Los recipientes de madera con compartimentos individuales son una alternativa mucho más estética que el cartón del supermercado. Puedes elegir uno que combine con los demás accesorios de tu cocina.

Organizador de huevos.|(ESPECIAL/Pinterest) Estante interior en la puerta de la alacena: Aprovecha el espacio vertical colocando un pequeño organizador en la parte interior de la puerta. Así los huevos quedan completamente ocultos cuando cierras la alacena y no ocupan espacio en las repisas. Cesta decorativa dentro de una isla o mueble auxiliar: Si tienes una isla de cocina o un carrito auxiliar, utiliza una cesta cerrada o con tapa para guardar los huevos. Nadie imaginará qué contiene y, de paso, mantendrás las superficies despejadas.