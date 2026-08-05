Aprende a hacer un brownie de Spiderman, perfecto para sorprender en fiestas de niños
Es una receta fácil de hacer y que en este caso lo podrás combinar con una red velvet.
El brownie es uno de los postres típicos de la gastronomía estadounidense, que se caracteriza por ser un tipo de bizcocho pequeño que es elaborado principalmente con chocolate y que en su interior puede llevar trozos de nueces. Es ideal para comerlo solo o más bien como base para otros postres. Como es tan fácil de hacer, puedes decorarlo de la manera que quieras, y en este caso, te compartiremos la receta de cómo hacer unos brownies de Spiderman de red velvet que les encantará a todos.
Entre las características que debemos mencionar del brownie es que es un pastel de chocolate tradicional que se distingue por su sabor intenso, por la textura densa, por la superficie crujiente y porque no lleva levadura. Además, es de poca altura, se lo corta en cuadraditos y se le puede agregar nuez para obtener otro tipo de sabor, pero no necesitarás de muchos ingredientes. Es una receta ideal para una mesa dulce de cumpleaños.
Si tienes en agenda un cumpleaños infantil y la temática elegida por tu hijo es la de Spiderman, no debes preocuparte, porque más allá de la decoración, podrás hacer unos ricos brownies personalizados de red velvet y que se caracteriza por ser una receta que combina el intenso color rojo característico de este pastel con esta decoración inspirada en este superhéroe.
Ingredientes para el brownie de Spiderman
Para el brownie:
- 250 gr de azúcar
- 200 gr de mantequilla derretida
- 3 huevos
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 cda de colorante en gel rojo
- 1 cda de vinagre blanco
- 220 gr de harina de trigo
- 25 gr de cacao en polvo
- 1 cda de polvo para hornear
- 1 piza de sal
Para la decoración:
- 80 gr de mantequilla
- 150 gr de azúcar glass
- 200 gr de queso crema
- Colorante azul
- Chocolate derretido o betún negro para la telaraña
- Figuras decorativas de Spiderman
Cómo hacer unos brownies de Spiderman
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado
- Mezclar la mantequilla en un recipiente con el azúcar hasta integrar por completo
- Incorporar los huevos de a uno, añadir la vainilla, el colorante rojo y la vainilla
- Combinar la harina, el cacao, polvo para hornear y la sal
- Integrar de a poco los ingredientes secos con la mezcla seca con la líquida hasta lograr una masa homogénea
- Verter la preparación en el molde y hornear de 30 a 35 minutos y luego dejar enfriar para decorar
- Batir el queso crema junto con la mantequilla y el azúcar glass hasta lograr un betún suave
- Dividir una pequeña parte del betún y pintarla de azul; y dejar el resto en blanco
- Cubrir la superficie del brownie y utilizar el chocolate derretido o el betún negro para dibujar la telaraña
- Agregar los detalles en azul alrededor o colocar las figuras comestibles para darle el toque final