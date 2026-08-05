Aprende a hacer un brownie de Spiderman, perfecto para sorprender en fiestas de niños

El brownie es uno de los postres típicos de la gastronomía estadounidense, que se caracteriza por ser un tipo de bizcocho pequeño que es elaborado principalmente con chocolate y que en su interior puede llevar trozos de nueces. Es ideal para comerlo solo o más bien como base para otros postres. Como es tan fácil de hacer, puedes decorarlo de la manera que quieras, y en este caso, te compartiremos la receta de cómo hacer unos brownies de Spiderman de red velvet que les encantará a todos.

Entre las características que debemos mencionar del brownie es que es un pastel de chocolate tradicional que se distingue por su sabor intenso, por la textura densa, por la superficie crujiente y porque no lleva levadura. Además, es de poca altura, se lo corta en cuadraditos y se le puede agregar nuez para obtener otro tipo de sabor, pero no necesitarás de muchos ingredientes. Es una receta ideal para una mesa dulce de cumpleaños.

Si tienes en agenda un cumpleaños infantil y la temática elegida por tu hijo es la de Spiderman, no debes preocuparte, porque más allá de la decoración, podrás hacer unos ricos brownies personalizados de red velvet y que se caracteriza por ser una receta que combina el intenso color rojo característico de este pastel con esta decoración inspirada en este superhéroe.

Ingredientes para el brownie de Spiderman

Para el brownie:



250 gr de azúcar

200 gr de mantequilla derretida

3 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cda de colorante en gel rojo

1 cda de vinagre blanco

220 gr de harina de trigo

25 gr de cacao en polvo

1 cda de polvo para hornear

1 piza de sal

Para la decoración:



80 gr de mantequilla

150 gr de azúcar glass

200 gr de queso crema

Colorante azul

Chocolate derretido o betún negro para la telaraña

Figuras decorativas de Spiderman

Cómo hacer unos brownies de Spiderman