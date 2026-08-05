El truco casero para quitar las manchas de tinta del estuche de lápices antes del regreso a clases

Una de las fechas más esperadas por muchos niños es el comienzo de clases y que en las próximas semanas, tendrán que regresar a las aulas para un nuevo Ciclo Escolar. Por eso, hay padres que ya están realizando la compra de útiles para afrontar el año, pero hay quienes volverán a usar los mismos útiles que el año anterior, ya que aseguran que están en buen estado. Por este motivo, te compartiremos el truco de cómo eliminar las manchas de tinta de los estuches con estos ingredientes.

El inicio del Ciclo Escolar 2026/2027 está previsto para el próximo lunes 31 de agosto en todos los niveles educativos del país, por lo que todos los niños deberán regresar a las aulas ese día para reencontrarse con sus compañeros. Si bien restan algunas semanas más de vacaciones, hay padres que han comenzado a organizarse para no llegar apurados al comienzo, por lo que no sólo han realizado la compra de útiles nuevos o de indumentaria, sino que los han reacondicionado.

Así como hay quienes comprarán útiles nuevos para comenzar las clases, hay padres que preferirán por volver a utilizar los mismos del año anterior, ya que se encuentran en buen estado y en lugar de tirarlos, necesitan una buena limpieza. Lo más probable que el estuche de tu hijo esté manchado con tinta, por lo que hay un truco efectivo que te permitirá deshacerte de estas manchas.

Ingredientes para limpoar el estuche

Agua

Alcohol o laca

Lavaloza

Cómo eliminar las manchas de tinta del estuche

Cubrir con alcohol o laca las manchas de tinta en el estuche Dejar actuar por dos minutos Frotar con agua y una gota de lavaloza y verás cómo las manchas de tinta van desapareciendo de a poco

Por otro lado, si quieres reutilizar la mochila porque la consideras en buen estado, para poder dejarla reluciente y que parezca nueva, necesitarás primero comprobar que no queda nada en su interior ni en los bolsillos y luego pasar un cepillo por los cierres.