Qué significa que una alberca tengo color a cloro, según expertos

Durante el verano, hay personas que tienen la ventaja de contar con una alberca en sus casas o edificios y que les permite refrescarse en los días de mucho calor. Sin embargo, sabemos que debemos llevar adelante un mantenimiento frecuente de la piscina y es que caso contrario, pueden aparecer algas o el agua adoptará otro color. Hay algo frecuente que es sentir olor a cloro y si bien puede ser sinónimo de limpieza, los expertos explicaron cuál es el verdadero significado.

El mantenimiento de la alberca es fundamental para poder garantizar que el agua perdure durante varios días sin la necesidad de cambiarla o de añadir productos químicos. Pero, llega un momento en que observaremos cómo se acumula suciedad o incluso el agua adopta un color diferente y estaremos obligados a añadir cloro, uno de los productos más utilizados en la limpieza y que cumple una función clave, pero que su olor se percibe con facilidad.

Para qué sirve el cloro en la alberca

El cloro en la alberca sirve para desinfectar el agua, eliminar bacterias, virus y hongos; como así también para prevenir el crecimiento de las algas. Sin embargo, si colocamos este líquido en exceso, comenzaremos a sentir un fuerte olor que se impregnará con facilidad en la piel; o que tenga un fuerte olor. Si bien esto puede estar asociado a que el agua está más limpia, los expertos revelaron el verdadero significado.

Significado de que una alberca tenga olor a cloro

De acuerdo a lo que manifestaron algunos especialistas, que el agua de la alberca tenga olor a cloro no quiere decir que esté más limpia; sino que esto puede significar que la piscina puede llegar a estar contaminada. Es que como la función del cloro es neutralizar gérmenes y patógenos, no debe haber problemas de contaminación ni mucho menos olores. Entre esas sustancias que podemos encontrar se destacan:

Productos de cosmética

Orina

Sudor

Restos de la piel

Por este motivo, lo que recomiendan los especialistas para evitar el olor a cloro en la alberca, es ducharse previamente y que ayudará a que el sistema de tratamiento de agua no se sobresature y eliminar cualquier resto.