Whisky o tequila: cuál es mejor para la salud o daña menos el cuerpo... esto dicen los expertos

Aunque ambos son bebidas alcohólicas populares en distintas partes del mundo, el whisky y el tequila tienen diferencias importantes que pueden influir en cómo afectan al cuerpo. Si bien ningún alcohol es realmente "saludable", algunos factores pueden hacer que uno resulte menos dañino que otro cuando se consume con moderación.

De acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, el tequila se considera la opción más natural, especialmente el 100 por ciento de agave. Basado en el análisis de la herramienta digital, esto se debe a que su proceso de elaboración es menos industrial y no contiene azúcares añadidos ni colorantes.

Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, revelaron que ambos licores tiene el mismo porcentaje de alcohol, aproximadamente de 40 por ciento, pero este valor puede cambiar dependiendo de la compañía que lo fabrique.

El tequila puede favorecer a la digestión

Especialistas del sitio Men's Health sugieren que los compuestos naturales del agave en el tequila pueden favorecer la digestión y tener un índice glucémico más bajo, lo que significa que eleva menos el azúcar en la sangre. Consumido en pequeñas cantidades, puede tener un ligero efecto positivo, aunque no es un remedio ni un sustituto de hábitos saludables.

La principal razón es que el ingrediente contiene fructanos, un tipo de fibra natural que impulsa el crecimiento de bacterias buenas en el intestino y puede ayudar al tránsito intestinal.

Por otra parte, desde el portal de Oxford Academic mencionaron que el whisky, elaborado a base de granos fermentados y envejecido en barrica, contiene antioxidantes como los elagitaninos, que podrían contribuir a reducir la inflamación y proteger las células frente al daño oxidativo.

whisky

No obstante, la Organización Mundial de la Salud recomienda tomar con moderación ambas bebidas, ya que el consumo de alcohol puede generar más de 200 enfermedades y trastornos, y algunos estudios han encontrado que tan solo un trago de alcohol al día puede elevar la tensión arterial.