Cómo hacer pozole: 3 recetas fáciles para celebrar el 15 de septiembre

Este martes, 15 de septiembre, millones de personas alrededor de la República Mexicana se darán cita para conmemorar el Grito de Independencia. Si bien los acontecimientos históricos sucedieron la madrugada del 16 de septiembre en Dolores, Guanajuato, los mexicanos se suelen reunir desde la noche anterior para ver la ceremonia y celebrar la Independencia. Entre las prácticas más comunes para hacerlo está la de cenar pozole. Si este año fuiste el elegido para llevar este típico platillo mexicano a tu reunión, aquí te compartimos 3 recetas fáciles de hacer.

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¿Cómo se prepara el pozole? 3 recetas fáciles para el 15 de septiembre

Existen diversos tipos de pozole, según el chile con el que lo hagas. Las principales variantes son el rojo, tradicional de Jalisco y Michoacán; el verde, que es muy popular en Guerrero, y el blanco, que no lleva ningún tipo de chile en el caldo. Aquí te dejamos 3 recetas fáciles para hacer cada uno de ellos. Recuerda que puedes sustituir la carne de puerco por pollo o setas, según tu dieta.

Cómo hacer pozole rojo

El caldo se hace a base de chiles secos, como el guajillo o el ancho. Es muy popular en Jalisco y Michoacán.

Cómo hacer pozole blanco

El pozole blanco consiste en la base tradicional del platillo, sin agregar ningún tipo de chile al caldo.

Cómo hacer pozole verde

Para el caldo, se necesitan tomates verdes, epazote y pepitas de calabaza. Si gustas, puedes agregar picor con chile serrano o jalapeño.

¿Cuántas calorías tiene el pozole?

Las cantidades exactas dependen del tipo de pozole y la porción que consumas. No obstante, en promedio, un plato de pozole rojo de puerco de 300 ml, acompañado con verduras y proteína, puede aportar un aproximado de 240 kilocalorías; mientras que uno grande de 600 ml puede tener cerca de 500 kilocalorías, según expertos de Fitia. Claro, a esto hay que agregarle los acompañamientos, como las tostaditas con crema, el chicharrón y más.

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¿Por qué se come pozole en México el 15 de septiembre?

Comer pozole es una tradición ancestral que viene de las celebraciones dedicadas a Xipe Tótec, el Dios de la fertilidad y la agricultura. Originalmente, se preparaba con carne de sacrificios, hasta que fue sustituida por cerdo o pollo, tras la Conquista. Debido a su gran valor ceremonial prehispánico, este platillo se adoptó en las celebraciones del Grito de Independencia, pues la temporada coincide con la cosecha del maíz, además de ser un platillo sencillo con el que se puede alimentar a un gran grupo de personas.