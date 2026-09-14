Estas son las 3 plantas más exóticas que puedes tener en casa, ideales para sorprender a los invitados

Si buscas plantas exóticas capaces de llamar la atención apenas alguien entra en casa, la Monstera adansonii, los Lithops y la Begonia maculata se encuentran entre las opciones más llamativas para cultivar en interiores. Esto se debe a sus características hojas y formas poco convencionales.

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Aunque cada una tiene necesidades muy diferentes, las 3 plantas de interior parecen hechas a mano. Organismos especializados como la Royal Horticultural Society (RHS) destacan la importancia de conocer las condiciones de luz, humedad, temperatura y riego que necesita cada especie antes de incorporarlas al hogar.

¿Cuáles son las 3 plantas exóticas que pueden transformar la decoración de tu casa?

Monstera adansonii: es una de las plantas tropicales más reconocibles por sus hojas verdes atravesadas por numerosos orificios naturales. La RHS describe a las especies del género Monstera como plantas trepadoras tropicales que prosperan en condiciones cálidas y húmedas. Este ejemplar puede cultivarse como planta de interior siempre que reciba suficiente luz indirecta y se encuentre protegida de temperaturas demasiado bajas.

Lithops: son probablemente una de las opciones más sorprendentes para quienes buscan algo fuera de lo convencional. Conocidas popularmente como "plantas piedra", pertenecen a un género de suculentas originarias de regiones áridas del sur de África y presentan cuerpos carnosos que se mimetizan visualmente con el terreno donde crecen. El Missouri Botanical Garden señala que requieren un manejo del agua muy diferente al de muchas plantas de interior tropicales. Uno de los errores más frecuentes en su cultivo es regarlos demasiado.

Begonia maculata: es otra especie capaz de convertirse en el centro de atención gracias a sus grandes hojas verdes cubiertas de manchas plateadas, mientras que el reverso presenta tonalidades rojizas o púrpuras. La RHS señala que necesita condiciones cálidas, buena iluminación y protección frente a temperaturas bajas. El equilibrio entre humedad y drenaje resulta especialmente importante.

¿Por qué estas plantas de interior exóticas son ideales para sorprender a los invitados?

La principal característica que comparten estas 3 especies es su alto valor ornamental, aunque cada una sorprende de una manera distinta. Además, permiten demostrar que tener una planta poco común en casa no necesariamente significa elegir una especie imposible de cuidar.

La American Begonia Society destaca la diversidad de formas, colores y patrones que presentan las begonias, mientras que instituciones botánicas y servicios de extensión especializados en horticultura recomiendan conocer el origen y las condiciones naturales de cada especie para reproducirlas de la mejor manera posible dentro del hogar.

Por eso, antes de elegir dónde colocar cada ejemplar, conviene considerar sus necesidades particulares. Con sus hojas perforadas, sus cuerpos que imitan piedras y sus lunares plateados, estas 3 plantas exóticas pueden convertir una simple colección de interior en un rincón mucho más original y llamativo.