Cuál es el nivel de estudios de Pascal Nadaud, el Granjero que se ha robado las miradas por su atractivo físico en La Granja VIP

Pascal Nadaud es uno de los Granjeros que se ha robado las miradas de las fans de La Granja VIP Segunda Temporada en estos primeros días. Mientras se encuentra en plena lucha por ser el Capataz de la segunda semana, los aficionados del reality han comenzado a preguntarse cuál es el nivel de estudios que posee el atleta mexicano.

Pascal ya tiene experiencia dentro de la televisión. Antes de ingresar a la granja, construyó una carrera como jugador de rugby, modelo, conductor y participante de Exatlón México. No obstante, pocos conocen que su vida fuera de las cámaras incluye una preparación académica.

¿Qué estudió Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud cursó estudios universitarios en Marketing en la Universidad Anáhuac. Su preparación académica se encuentra relacionada con el desarrollo de marcas, las estrategias comerciales, la publicidad y el comportamiento de los consumidores.

|Facebook Pascal Nadaud

Diferentes perfiles biográficos lo presentan como egresado de dicha institución. No obstante, públicamente no se ha revelado en qué campus estudió, el año en que terminó la carrera ni si posteriormente realizó alguna maestría o especialización.

Pascal Nadaud también trabajó como profesor

La formación académica no fue la única faceta de Pascal Nadaud antes de alcanzar la popularidad. El participante de La Granja VIP también trabajó como profesor, una ocupación completamente diferente a la imagen de atleta que actualmente proyecta.

Pascal ha expresado que convivir con niños le brinda felicidad y tranquilidad. Sin embargo, no se encuentra disponible información sobre la institución donde ejerció, las edades de sus alumnos o las materias que impartía.

Esta etapa permite conocer un lado poco difundido de su vida. Antes de competir frente a las cámaras y desarrollar una trayectoria como creador de contenido, combinó sus estudios con la enseñanza y su preparación como deportista.

¿A qué se dedica Pascal Nadaud fuera de La Granja VIP?

Actualmente, Pascal Nadaud combina distintas actividades profesionales. Además de su participación en televisión, trabaja como entrenador personal en la Ciudad de México y comparte contenido relacionado con el ejercicio, el bienestar y su estilo de vida.

También cuenta con experiencia como modelo, conductor y figura de campañas publicitarias. Estas actividades mantienen cierta relación con su preparación en Marketing, debido a que ha conseguido desarrollar una marca personal alrededor del deporte y el entretenimiento.

Ahora, dentro de La Granja VIP, el exjugador de la Selección Mexicana de Rugby enfrenta un desafío completamente diferente. Pascal deberá demostrar que detrás de su atractivo físico existe un competidor preparado para soportar las exigencias, las tareas y la convivencia del reality.