Qué hacer con tu celular viejito: 5 ideas para darle un nuevo funcionamiento

En la actualidad es todo un dilema el tema de qué hacer con tu celular viejito. Algunos lo regalan, otros lo tienen arrumbado durante años y otros prefieren tirarlo de manera responsable. Sin embargo, si crees que puedes darle una segunda vida, estos son 5 consejos muy prácticos para tenerlo útil a pesar de que no sea un modelo reciente.

Venga La Alegría | Programa 14 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡Lomitos vestidos para las fiestas patrias, los mejores juegos y mucha diversión!

¿Cómo darle un segundo uso a tu celular viejito?

Muchas personas carecen de esa capacidad de inventiva o iniciativa para buscar o saber cómo reutilizar - en este caso - su celular viejito. Por ello es de suma relevancia que prestes atención a los consejos que da la IA de Google, recordando que en redes existen tutoriales cortos y extensos para tomarte el tiempo necesario en esta tarea de reciclaje-reutilización.

Navegador para el auto

Este primer consejo es para literalmente dejarlo como un GPS permanente. Si tiene acceso a internet, servirá como la alta tecnología de los autos más recientes. Pero también puedes descargar los mapas de tus rutas y aprovecharlo para movilizarte de manera efectiva entre tus caminos diarios. Busca un buen sujetador de teléfono y acomódalo en el sitio que mejor te convenga.

Lector de libros y cómics

Si todavía tiene lo necesario, es posible que lo uses para tu espacio de lectura. Vacía tu celular viejito de todas las aplicaciones, salvo la de lectores de cómics o libros específicos. Basta con configurar todo para una lectura saludable, entendiendo que en la era digital hay múltiples espacios de lectura de los temas que tu prefieras.

Cámara de seguridad

Esta opción también es muy recomendada, pues existen muchas aplicaciones (solo revisa un buen tutorial) para dejar este teléfono viejo como un monitor que revise tu casa, cuarto o espacio de trabajo. Allí la conexión que requerirás es con tu nuevo dispositivo y servirá como un elemento de seguridad donde no gastarás en sistemas muy sofisticados.

Reproductor oficial

Para enfocar tu teléfono nuevo en temas de comunicación (redes sociales) y/o laborales (llamadas, mensajes, correos), puedes dejar todo despejado en cuanto a las aplicaciones… para escuchar música o podcasts. Aunque tengas un celular viejito, este funciona muy bien si no lo saturas de exigencias, lo cual no sucedería al servir literalmente como un reproductor de sonido.

Pantalla portátil

Si la sala está ocupada o requieres cocinar, lavar o realizar diversas actividades… puedes tener tu celular viejito con puras aplicaciones de películas o series. O en su defecto, si eres más de YouTube, puedes usar esta herramienta también. No gastas la pila de tu otro dispositivo y no te interrumpen los mensajes de WhatsApp cuando estás a mitad de tu estreno de la semana.