5 diseños de piñatas caseras de Gary de Bob Esponja; ideales para los cumpleaños de los niños
Si tu niño es fanático de este personaje, así podrás crear estos elementos decorativos.
Si te encuentras organizando la temática de un cumpleaños infantil, hay algo que no puede faltar que es la piñata, la cual se puede hacer a mano y sin la necesidad de gastar demasiado dinero. Es uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que se convertirá en el centro de atención de la fiesta. La temática irá variando de acuerdo al personaje elegido por los más pequeños y en este caso, te dejaremos cinco diseños de ‘Gary’ de ‘Bob Esponja’ y que son muy fáciles de hacer.
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Entre las características que debemos mencionar de las piñatas, es que están hechas de materiales que luego deben romperse, como el caso del cartón y que se puede decorar bajo la temática que más nos guste. No sólo es muy común en celebraciones como Día de Muertos, sino que en las fiestas infantiles se convierte en el centro de atención y todos los niños aguardarán el momento de reunirse bajo este elemento decorativo.
Tal como lo destacamos, las piñatas pueden comprarse en lugares especializados en decoraciones de fiestas de cumpleaños, pero también se pueden hacer en casa y sin la necesidad de gastar de más. Además, su temática irá variando de acuerdo a lo que esté vigente en esta temporada y nos encontraremos con personajes de todo tipo, por lo será sencillo hacerla.
Uno de los personajes animados más populares y queridos por muchos niños es ‘Bob Esponja’ que ha logrado trascender generaciones. Pero, además de este personaje, hay quienes se sienten identificados con ‘Gary’, el caracol que se siente gato y que causa ternura; y que se ha convertido en temática principal de muchas piñatas, por lo que te compartiremos cinco diseños para que hagas en casa.
Elementos para la piñata de Gary
- Cartón corrugado o globo grande
- Cinta de carrocero
- Papel crepé rosa claro, celeste, verde fuerte, rojo y blanco
- Goma eva o cartulina para los ojos y detalle
- Dos tubos de cartón para sostener los ojos
- Tijera
- Silicona
Diseños de piñatas de Gary de Bob Esponja pic.twitter.com/ictJ9VCoDV— ShowMundial (@ShowmundialShow) July 21, 2026
Cómo hacer la piñata de Gary
- Dibujar la silueta de un círculo grande en un cartón y recortar dos piezas iguales y unirlas por el borde usando una tira de cartón de 15 cm de ancho
- Cortar dos piezas de cartón alargadas y onduladas en la parte inferior para simular el pie de Gary y pegarlas debajo del caparazón
- Perforar la parte superior, pasar el cordón
- Pegar dos tubos de cartón de papel higiénico para hacer los ojos
- Cortar el papel crepé en tiras de 5 cm y hacer pequeños flecos con tijeras y cortarlas de abajo hacia arriba
- Cubrir todo el cuerpo y los ojos con papel crepé celeste para forrar el caparazón circular
- Recortar la espiral del caparazón en papel crepé verde y agregar cinco círculos de color rojo o morado
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