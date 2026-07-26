5 diseños de piñatas caseras de Gary de Bob Esponja; ideales para los cumpleaños de los niños

Si te encuentras organizando la temática de un cumpleaños infantil, hay algo que no puede faltar que es la piñata, la cual se puede hacer a mano y sin la necesidad de gastar demasiado dinero. Es uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que se convertirá en el centro de atención de la fiesta. La temática irá variando de acuerdo al personaje elegido por los más pequeños y en este caso, te dejaremos cinco diseños de ‘Gary’ de ‘Bob Esponja’ y que son muy fáciles de hacer.

Caminos de la Vida | Programa 26 Julio 2026

Entre las características que debemos mencionar de las piñatas, es que están hechas de materiales que luego deben romperse, como el caso del cartón y que se puede decorar bajo la temática que más nos guste. No sólo es muy común en celebraciones como Día de Muertos, sino que en las fiestas infantiles se convierte en el centro de atención y todos los niños aguardarán el momento de reunirse bajo este elemento decorativo.

Tal como lo destacamos, las piñatas pueden comprarse en lugares especializados en decoraciones de fiestas de cumpleaños, pero también se pueden hacer en casa y sin la necesidad de gastar de más. Además, su temática irá variando de acuerdo a lo que esté vigente en esta temporada y nos encontraremos con personajes de todo tipo, por lo será sencillo hacerla.

Uno de los personajes animados más populares y queridos por muchos niños es ‘Bob Esponja’ que ha logrado trascender generaciones. Pero, además de este personaje, hay quienes se sienten identificados con ‘Gary’, el caracol que se siente gato y que causa ternura; y que se ha convertido en temática principal de muchas piñatas, por lo que te compartiremos cinco diseños para que hagas en casa.

Elementos para la piñata de Gary

Cartón corrugado o globo grande

Cinta de carrocero

Papel crepé rosa claro, celeste, verde fuerte, rojo y blanco

Goma eva o cartulina para los ojos y detalle

Dos tubos de cartón para sostener los ojos

Tijera

Silicona

Diseños de piñatas de Gary de Bob Esponja pic.twitter.com/ictJ9VCoDV — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 21, 2026

Cómo hacer la piñata de Gary