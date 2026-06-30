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La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido entre México vs. Ecuador del Mundial 2026, HOY martes 30 de junio

Conoce la aplicación oficial desde la que podrás seguir el México vs. Ecuador en vivo y sin costo.

“La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido entre México vs. Ecuador del Mundial 2026, HOY martes 30 de junio”
“La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido entre México vs. Ecuador del Mundial 2026, HOY martes 30 de junio”|PExels-Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Si no te quieres perder lo que será uno de los encuentros más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™,el cual se llevará a cabo entre México y Ecuador, por no estar frente al televisor, no te preocupes, podrás seguir toda la contienda por la app GRATIS de TV Azteca, en la cual podrás disfrutar del partido, además de la señal abierta y digital de Azteca 7.

Ahora lee: Todas las selecciones campeonas del Mundial: lista completa desde 1930 hasta 2022

Toma en cuenta que el partido por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México y Ecuador, se llevará a cabo la noche de hoy 30 de junio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México). Y será por la transición abierta y digital de Azteca 7 que podrás ver el encuentro, además de la posibilidad de seguir la contienda desde cualquier dispositivo móvil por medio de la app GRATIS de TV Azteca, la cual puedes descargar aquí.

¿Cómo descargar la app gratis de TV Azteca para ver el partido entre México y Ecuador?

Recuerda que la plataforma gratuita de TV Azteca te permite ver desde tu celular, tableta o cualquier dispositivo móvil compatible disfrutar de la transmisión en vivo de toda la programación activa de TV Azteca, además de que podrás acceder a contenido exclusivo y a la cobertura especial en nuestras redes sociales oficiales.

Para ver el partido de México y Ecuador GRATIS por la app, debes:

  • Descargar la app oficial desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea iOs o Play Store
  • Acceder a todos los permisos básicos que solicita y seguir los pasos correspondientes para ingresar a la plataforma.
  • Una vez instalada la aplicación y hayas iniciado sesión, será necesario esperar que la transmisión esté activa.
  • Listo, ahora puedes llevar la cobertura de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ GRATIS en tu dispositivo Movi.

Es importante señalar que, además de la posibilidad de ver el partido desde la app En VIVO de TV Azteca, también puedes seguir la transmisión por Azteca 7 en TV abierta y toda la cobertura mundialista desde todas nuestras redes sociales oficiales.

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