La verdad detrás del mito de las cenizas humanas en el pan de muerto

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos del Día de Muertos en México y cada año ocupa un lugar especial en las ofrendas y celebraciones. Su forma, ingredientes y decoración están relacionadas con una tradición que ha pasado de generación en generación.

Ventaneando | Programa completo 25 de septiembre de 2026

Alrededor de este pan también existe una curiosa historia que asegura que antiguamente se elaboraba con cenizas humanas. Sin embargo, esta creencia forma parte de un mito cuya explicación está relacionada con el origen y la trasformación de algunas costumbres mexicanas.

¿Qué es el pan de muerto?

El pan de muerto es un pan tradicional de la gastronomía mexicana que se prepara especialmente durante las celebraciones del Día de Muertos. Suele colocarse en las ofrendas dedicadas a familiares y seres queridos fallecidos, junto con otros alimentos, bebidas y objetos que buscan recordar su vida.

Su elaboración puede variar según la región de México, aunque una de sus versiones más conocidas es un pan de forma redonda, cubierto con azúcar y decorado con piezas de masa que representan huesos. Algunas recetas también incorporan ingredientes como azahar, anís, vainilla o ralladura de naranja, que le aportan un aroma y sabor característicos.

Además de formar parte de las ofrendas, el pan de muerto se consume durante las semanas cercanas al Día de Muertos. Su presencia representa una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas de esta celebración y refleja la manera en que la comida se utiliza para mantener vivo el recuerdo de quienes ya fallecieron.

¿Es verdad que el pan de muerto se hace con cenizas humanas?

No existe evidencia histórica que confirme que el pan de muerto se prepare o se haya preparado con cenizas humanas. Esta creencia podría estar relacionada con relatos sobre sacrificios humanos y prácticas rituales de algunas sociedades mesoamericanas. Durante la Conquista, los españoles habrían sustituido un alimento ritual asociado con sacrificios por un pan elaborado con trigo y azúcar teñida de rojo, que representaba el corazón y la sangre de la persona sacrificada.