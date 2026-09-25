No tires los frascos de conservas: así puedes reutilizarlos para hacer lámparas para tu cocina

Los frascos de conservas y mermeladas pueden reutilizarse para crear lámparas decorativas con luces LED a batería o recargables. Esta es una alternativa práctica para aprovechar envases de vidrio y aportar un toque cálido a la cocina.

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La opción más sencilla y segura consiste en colocar una guirnalda de luces LED dentro del recipiente, sin necesidad de perforar la tapa ni manipular instalaciones eléctricas. Aunque también existen diseños que incorporan portalámparas y cables conectados a la red eléctrica.

¿Cómo hacer una lámpara con un frasco de conservas?

Para una versión portátil, no es necesario modificar el vidrio ni la tapa del envase. Solo debes reunir los siguientes materiales:



Un frasco de conservas o mermelada

Luces LED de batería o recargables: elige una guirnalda pequeña de luz cálida, preferentemente diseñada para uso decorativo.

elige una guirnalda pequeña de luz cálida, preferentemente diseñada para uso decorativo. Elementos decorativos opcionales: puedes utilizar cuerda de yute, pintura específica para vidrio o una cinta decorativa.

Paso a paso:



Limpia el frasco: elimina los restos de alimentos, lava el recipiente y sécalo por completo. Revisa el vidrio: comprueba que no tenga grietas, bordes astillados o daños que puedan provocar cortes. Introduce las luces LED: coloca la guirnalda dentro del frasco sin doblar ni forzar el cableado. Decora el exterior: añade cuerda de yute o pintura para vidrio, sin cubrir los componentes eléctricos ni las zonas de ventilación que indique el fabricante. Coloca la lámpara: ubícala sobre una superficie estable, lejos del agua, el calor directo y materiales inflamables.

¿Qué precauciones debes tomar al fabricar una lámpara casera?

Las recomendaciones de seguridad eléctrica de organismos especializados destacan la importancia de utilizar productos eléctricos adecuados, revisar los cables y evitar conexiones improvisadas. En una lámpara artesanal, estas medidas son especialmente importantes.



Prioriza las luces LED a batería: esta alternativa evita trabajar con conexiones a la red eléctrica y facilita el traslado del frasco.

esta alternativa evita trabajar con conexiones a la red eléctrica y facilita el traslado del frasco. No uses focos incandescentes: generan más calor y pueden elevar la temperatura dentro del recipiente, con riesgo de dañar materiales o provocar accidentes.

generan más calor y pueden elevar la temperatura dentro del recipiente, con riesgo de dañar materiales o provocar accidentes. Evita perforar la tapa sin conocimientos técnicos: los bordes metálicos pueden causar cortes y una instalación eléctrica incorrecta puede producir descargas o incendios.

los bordes metálicos pueden causar cortes y una instalación eléctrica incorrecta puede producir descargas o incendios. No selles completamente una fuente de calor: no debes encerrar componentes que necesiten ventilación ni modificar un producto eléctrico de manera contraria a las indicaciones del fabricante.

no debes encerrar componentes que necesiten ventilación ni modificar un producto eléctrico de manera contraria a las indicaciones del fabricante. Mantén la lámpara alejada del agua: la cocina es un espacio donde existen salpicaduras y humedad, por lo que conviene mantener el dispositivo lejos del fregadero.

Reutilizar frascos de conservas para crear lámparas LED es una forma económica y creativa de decorar la cocina. La versión con luces a batería permite aprovechar el vidrio sin realizar modificaciones eléctricas, mientras que los diseños conectados a la red deben ser instalados o revisados por un profesional.