Receta de Cosmopolitan que te hará quedar bien en cualquier reunión: este es el tip para que quede delicioso

En el mundo de la coctelería hay una bebida que se popularizó a finales de los años 80 y, hoy, a más de 40 años de distancia, sigue siendo de los favoritos, como lo es el Cosmopolitan, que te hará quedar bien en cualquier reunión. Aunque para ello debes seguir el tip para que quede delicioso, al igual que estas 4 recetas de bebidas para refrescarte del calor con el paso a paso para hacerlas hoy.

Esta bebida está conformada por un trío que hace la diferencia, como lo es el vodka, triple sec y jugo de arándano, según un artículo de Larousse Cocina, cuya categoría es de las más fáciles de hacer en el mundo de la coctelería y solo te bastará un par de minutos hacerlo para complacer a tus invitados y convertirte en el mejor anfitrión. Pero antes de ello, les puedes dar de comer o cenar unos ricos tacos de pollo al chipotle que están para chuparse los dedos.

Receta de Cosmoplitan que te hará quedar bien en cualquier reunión: este es el tip para que quede delicioso|Pinterest

Ingredientes y materiales para preparar el Cosmopolitan

El ser anfitrión de una reunión o fiesta conlleva una gran responsabilidad, ya que siempre se quiere dar el 100%, para que los invitados se vayan satisfechos. Uno de los aliados será este trago, aunque para ello deberás ir al super a comprar los ingredientes y uno que otro utensilio, tal y como lo usan los bartenders.

Ingredientes:



Triple sec o Controy

Jugo de arándado

Vodka

Jugo de limón

Jarabe natural

Hielo.

Materiales:



Copas martineras

Shaker

Colador oruga

Colador fino.

Proceso de preparación del Cosmopolitan

El primer paso es enfriar la copa martinera. Posteriormente, hay que agregarle hielos al shaker y dejarlo reposar unos segundos, para después verter el triple sec, jugo de arándano, vodka, jugo de limón y el jarabe natural.

El siguiente proceso es cerrar el shaker y agitarlo durante 10 segundos, para echarle hielos a la martinera. Antes de echar el líquido a la copa, se debe colar y servirlo. Cabe mencionar que un plus y un detalle decorativo es agregarle un twist de naranja.