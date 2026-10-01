Qué hacer con una cómoda vieja: 6 ideas para restaurarla y hacer que parezca un mueble nuevo
Esa cajonera vieja todavía puede convertirse en tu mueble favorito
Una cómoda antigua no tiene por qué terminar en la basura solo porque su acabado luce pasado de moda. Con algunos cambios sencillos puedes convertirla en un mueble completamente renovado y adaptado al estilo de tu casa. Desde pintura y papel decorativo hasta nuevos tiradores o incluso un cambio de función, existen varias maneras de transformar una cajonera vieja sin gastar demasiado. Estas ideas pueden ayudarte a recuperar ese mueble que tienes guardado y convertirlo nuevamente en protagonista de tu decoración.
6 formas de transformar una cómoda vieja sin deshacerte de ella
Antes de pensar en reemplazar una cómoda antigua, vale la pena revisar su estructura y descubrir todo lo que puedes hacer con ella. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, puedes cambiar su apariencia o incluso darle una función completamente diferente.
- Renueva su apariencia con pintura a la tiza. La pintura a la tiza, también conocida como Chalk Paint, es una alternativa práctica para transformar una cómoda sin tener que realizar una renovación complicada. Puedes elegir un tono mate y aplicarlo sobre la estructura. Después, lija suavemente algunas zonas, especialmente los bordes y las molduras, para conseguir un efecto desgastado de inspiración vintage. Para proteger el acabado, aplica cera o un producto adecuado para muebles.
- Combina madera natural con color. Si la tapa todavía conserva una madera bonita, puedes aprovecharla en lugar de cubrirla por completo. Lija la superficie hasta recuperar el acabado natural y después pinta el resto de la cómoda en un color que contraste. Blanco, gris, negro o incluso un tono más llamativo pueden crear una combinación moderna sin perder el aspecto original de la pieza.
- Decora los cajones con papel. El papel tapiz también puede convertirse en un gran aliado para renovar este tipo de muebles. Puedes colocarlo en los frentes de los cajones o reservarlo para el interior. Esta última opción crea un detalle inesperado cada vez que se abre un cajón. Solo necesitas medir correctamente cada superficie, cortar el papel y fijarlo procurando que no queden burbujas o arrugas.
- Cambia los tiradores. Un cambio tan sencillo como sustituir los tiradores puede modificar por completo la apariencia de una cómoda antigua. Retira los herrajes originales y coloca otros de metal dorado, cerámica, cuero o algún diseño que combine con tu decoración. Incluso puedes elegir piezas diferentes para conseguir un resultado más original.
- Agrega diseños con estarcido. Para quienes buscan un proyecto más creativo, las plantillas de stencil permiten añadir patrones directamente sobre la cómoda. Primero pinta la superficie con un color de fondo y deja que seque. Después coloca una plantilla con diseños geométricos, florales o botánicos y aplica una pequeña cantidad de pintura con una esponja o rodillo. De esta manera evitarás que el color se filtre por los bordes.
- Dale una nueva función. Una cómoda vieja también puede convertirse en algo completamente diferente. De acuerdo con El Mueble, si su estructura lo permite, puedes adaptarla para crear un mueble de baño, incorporando un lavabo y realizando las modificaciones necesarias. Otra alternativa es retirar algunos cajones para generar espacios abiertos que funcionen como repisas o aparador. Si estará expuesta a humedad, recuerda proteger la madera con un acabado adecuado.