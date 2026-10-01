Qué hacer con una cómoda vieja: 6 ideas para restaurarla y hacer que parezca un mueble nuevo

Una cómoda antigua no tiene por qué terminar en la basura solo porque su acabado luce pasado de moda. Con algunos cambios sencillos puedes convertirla en un mueble completamente renovado y adaptado al estilo de tu casa. Desde pintura y papel decorativo hasta nuevos tiradores o incluso un cambio de función, existen varias maneras de transformar una cajonera vieja sin gastar demasiado. Estas ideas pueden ayudarte a recuperar ese mueble que tienes guardado y convertirlo nuevamente en protagonista de tu decoración.

6 formas de transformar una cómoda vieja sin deshacerte de ella

Antes de pensar en reemplazar una cómoda antigua, vale la pena revisar su estructura y descubrir todo lo que puedes hacer con ella. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, puedes cambiar su apariencia o incluso darle una función completamente diferente.

