Bicarbonato con frijoles: para qué sirve y por qué lo recomiendan
El bicarbonato con frijoles es una mezcla que no suena del todo idónea. Sin embargo hay una fuerte eplicación que le da todo el sentido del mundo.
Para los que son ávidos participantes de la cocina, probablemente este secreto o tip te lo dio la abuela, pues es bastante conocido. Sin embargo, si no te metes mucho a la preparación de los alimentos, hoy aprenderás por qué la combinación de bicarbonato con frijoles es recomendada. Además, se te indicará cómo aplicarlo bien, y sin más... he aquí la informacióin.
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¿Por qué recomiendan la combinación de bicarbonato con frijoles?
Como cada platillo, los frijoles requieren de algunos aspectos cruciales para lograr una buena textura y por supuesto… un buen sabor. En ese sentido, este tip que ha pasado de generación en generación se indica que sirve porque ayuda a suavizarlos. Dicha situación toma relevancia cuando cocinas la legumbre que ya llevaba un tiempo guardada en tu alacena. El tiempo sin uso provoca que se vuelvan más difíciles de hidratar y por lo tanto de quedar tiernitos.
La segunda recomendación para combinar bicarbonato con frijoles tiene en mente la reducción de gases e inflamación que produce el consumo de este alimento. Esta comida contiene carbohidratos complejos (como ejemplo la rafinosa y la estaquiosa) que no se fermentan en el intestino delgado, sino que requieren de la intervención de bacterias intestinales… mismas que son las productoras de los gases.
¿Cómo se puede aplicar el truco para combinar bicarbonato con frijoles?
La recomendación general recae en poner una cucharada de bicarbonato en lo que se conoce como agua de remojo. Esto ayudará con el propósito de suavizar la legumbre y aliviar los temas estomacales. Pero, he aquí el paso a paso.
@alacocinaconjacobina Mis hijos si ustedes son los que tienen muchos gases cuando comen frijoles o cualquier otro tipo de legumbres, pues entonces necesitan poner a remojarlos una noche o 2 horas antes de perdido con un poco de bicarbonato mis hijos, esto va a quitarles la acidez y vean la diferencia que hacer #alacocinaconjacobina #tipdecocinaconjacobina #frijoles #gases #remediocasero #legumbres #Lentejas #comohacerfrijolescocidos ♬ sonido original - Maestra Jacobina
- Primero debes lavar muy bien los frijoles y retirar piedrita o impureza alguna que te encuentres.
- Después coloca los frijoles en un recipiente grande, cubriéndolos con bastante agua, tomando en cuenta que justamente aumentarán de tamaño.
- Allí precisamente pondrás el bicarbonato en una pequeña cantidad y revolverás muy bien el agua de remojo.
- El siguiente paso es dejar reposar el agua de remojo como lo haces normalmente y desechar el agua cuando se cumpla el tiempo.
- Ahora debes enjuagar muy bien los frijoles con abundante agua limpia y después cocinarlos con agua purificada conforme a la receta que tengas preparada.