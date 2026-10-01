Bicarbonato con frijoles: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Para los que son ávidos participantes de la cocina, probablemente este secreto o tip te lo dio la abuela, pues es bastante conocido. Sin embargo, si no te metes mucho a la preparación de los alimentos, hoy aprenderás por qué la combinación de bicarbonato con frijoles es recomendada. Además, se te indicará cómo aplicarlo bien, y sin más... he aquí la informacióin.

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¿Por qué recomiendan la combinación de bicarbonato con frijoles?

Como cada platillo, los frijoles requieren de algunos aspectos cruciales para lograr una buena textura y por supuesto… un buen sabor. En ese sentido, este tip que ha pasado de generación en generación se indica que sirve porque ayuda a suavizarlos. Dicha situación toma relevancia cuando cocinas la legumbre que ya llevaba un tiempo guardada en tu alacena. El tiempo sin uso provoca que se vuelvan más difíciles de hidratar y por lo tanto de quedar tiernitos.

La segunda recomendación para combinar bicarbonato con frijoles tiene en mente la reducción de gases e inflamación que produce el consumo de este alimento. Esta comida contiene carbohidratos complejos (como ejemplo la rafinosa y la estaquiosa) que no se fermentan en el intestino delgado, sino que requieren de la intervención de bacterias intestinales… mismas que son las productoras de los gases.

¿Cómo se puede aplicar el truco para combinar bicarbonato con frijoles?

La recomendación general recae en poner una cucharada de bicarbonato en lo que se conoce como agua de remojo. Esto ayudará con el propósito de suavizar la legumbre y aliviar los temas estomacales. Pero, he aquí el paso a paso.